Clínicas mantendrán la atención a PAMI en Entre Ríos, pero advierten: "La situación es grave"

La presidenta de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (ACLER), Silvia D’Agostino.

Las clínicas privadas y sanatorios de Entre Ríos mantendrán la atención a los afiliados de PAMI durante el paro de 48 horas anunciado para el miércoles 21 y jueves 22 de octubre por cuatro entidades del sector. En la provincia continúan las negociaciones para obtener una actualización de los aranceles.

La medida anunciada por organizaciones que representan a más de 100 instituciones sanitarias del país reclama mejoras en los valores de las prestaciones y en las condiciones de contratación. En principio, la suspensión no alcanzaría a las emergencias.

La presidenta de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (ACLER), Silvia D’Agostino, explicó a Elonce que las entidades a las que pertenecen las instituciones entrerrianas no convocaron al paro. “Nosotros todavía estamos trabajando, lo cual no significa que está solucionado el problema”, expresó.

En Entre Ríos seguirán atendiendo

D’Agostino precisó que PAMI contrata directamente con cada sanatorio y no a través de ACLER. La asociación integra la Confederación Nacional de Clínicas y Sanatorios (CONFECLISA), mientras que dos o tres establecimientos de la provincia pertenecen a ADECRA.

“Las cuatro entidades que decretaron el paro no son ni ADECRA ni CONFECLISA”, señaló. Consultada sobre la continuidad de las prestaciones en Entre Ríos, confirmó que no habrá corte en las clínicas privadas y sanatorios mientras siguen las conversaciones.

“Estamos en plena negociación, no creemos que es oportuno en este momento hacer un paro”, sostuvo. Explicó que buscan que la obra social acompañe con un incremento de aranceles el cierre de la paritaria del sector, que abarcará cuatro meses, incluido enero.

“Los aranceles no alcanzan a cubrir los costos”

La titular de ACLER describió una situación económica crítica. Según planteó, la finalización del impuesto PAIS dejó a PAMI sin una fuente de recursos que no fue reemplazada, pese a las gestiones realizadas ante las autoridades de la obra social y el Ministerio de Salud.

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También afirmó que las actualizaciones quedaron rezagadas frente al aumento de los costos desde diciembre de 2023. Estimó que el atraso arancelario ronda el 110% y advirtió: “Los aranceles que tiene realmente no alcanzan a cubrir los costos”.

A esa dificultad se suman los pagos desdoblados. “Son varios los meses que han abonado en dos veces”, indicó D’Agostino, quien agregó que tampoco cuentan con una fecha precisa de cobro: “Sabemos que después del 20”.

Topes que demoran estudios

La representante de las clínicas privadas cuestionó, además, los límites que aparecen al cargar una prestación en el sistema. Según relató, las instituciones no reciben previamente información sobre cuántas radiografías o ecografías pueden realizar por mes y conocen la restricción cuando ingresan los datos del afiliado.

“Ahí se entera el paciente de que tal vez tiene que pasar al mes que viene o al otro”, explicó sobre las demoras que esos topes pueden generar en el acceso a los estudios.

D’Agostino remarcó el peso que tienen los afiliados de PAMI en la atención de las instituciones del interior y sostuvo que continuarán dialogando para conseguir mejoras. Sobre la posibilidad de adoptar medidas más adelante, respondió: “¿Qué pasará después? No sé”.