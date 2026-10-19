Clínicas privadas anunciaron un paro de 48 horas en la atención a afiliados de PAMI: qué pasará en Entre Ríos

Clínicas privadas anunciaron una suspensión de la atención a afiliados de PAMI durante el miércoles 21 y jueves 22 de octubre, en reclamo de una actualización de los aranceles y modificaciones en las condiciones de contratación. La medida, que en principio no alcanzaría a las emergencias, podría afectar las prestaciones de jubilados y pensionados en distintas provincias.

El anuncio fue realizado por cuatro entidades que representan a más de 100 instituciones sanitarias del país. Sin embargo, fuentes consultadas por Elonce aseguraron que, por el momento, la medida de fuerza no afecta a Entre Ríos.

Desde el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) señalaron que las negociaciones continúan abiertas y que se alcanzó un entendimiento para mejorar los valores de determinadas prácticas. No obstante, las clínicas consideran insuficiente la propuesta y mantienen el anuncio de suspensión mientras evalúan los próximos pasos.

Por qué las clínicas privadas anunciaron la suspensión de servicios

La medida fue impulsada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), la Asociación Civil Salud Federal y Clínicas de la Patagonia.

Las entidades reclaman una recomposición de los valores que paga PAMI por las prestaciones médicas, además de modificaciones en los contratos que regulan la atención de sus afiliados.

Según explicaron los representantes del sector, el incremento de los costos operativos, los insumos y los medicamentos superó ampliamente las actualizaciones de los aranceles durante los últimos años.

Con la suspensión de 48 horas, los prestadores buscan obtener “una respuesta urgente que permita sostener las prestaciones” y evitar un mayor deterioro de la atención sanitaria.

Los representantes de las instituciones sostienen que las dificultades económicas no se limitan a los servicios destinados a los afiliados de PAMI, sino que también repercuten en el funcionamiento general del sistema privado de salud.

PAMI negocia para evitar el paro del miércoles y jueves

Ante el anuncio de la medida, fuentes de PAMI indicaron a La Nación que el diálogo con las entidades continúa abierto.

Desde la obra social señalaron que el viernes pasado se alcanzó un entendimiento para incrementar los aranceles de determinadas prácticas clínicas.

Según explicaron, la propuesta representa prácticamente una recomposición equivalente a la inflación acumulada durante 2026 para las prestaciones comprendidas en el acuerdo.

Además, informaron que el jueves 22 de octubre está prevista una reunión entre equipos técnicos, con el objetivo de avanzar en las negociaciones.

Sin embargo, desde las cámaras empresarias señalaron que el ofrecimiento todavía no alcanza para compensar el retraso acumulado durante los últimos años.

Por ese motivo, anticiparon que este lunes realizarán una consulta entre las instituciones asociadas para definir si mantienen o suspenden la protesta.

Esteban Leguizamo, Director Ejecutivo de PAMI.-

Cuánto aumentaron los aranceles frente a la inflación

Uno de los principales argumentos de las clínicas es la diferencia entre los aumentos de los costos y los valores reconocidos por PAMI.

Según datos aportados por el sector, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada fue del 241,8%, mientras que la cápita pagada por PAMI aumentó un 110,55% en promedio.

De acuerdo con esos cálculos, sería necesaria una actualización cercana al 62% para equiparar la evolución de los aranceles con la inflación registrada desde fines de 2023.

El retraso sería todavía mayor si se toma como referencia un período más extenso.

Un índice elaborado por Capress indica que, entre diciembre de 2022 y junio de 2026, el valor de la cápita correspondiente al segundo nivel de atención aumentó un 447,47%.

En ese mismo período, la inflación minorista acumulada fue del 942,35%, según los datos del Indec citados por la entidad.

La cámara sostiene que los aranceles deberían incrementarse más de un 90% para recuperar la relación que tenían con los precios a fines de 2022.

El informe también señala que los medicamentos registraron una suba del 1.181,70% durante ese período, de acuerdo con un índice sectorial elaborado sobre distintas fuentes.

Los prestadores advierten por restricciones en las prácticas

Además de reclamar una actualización económica, las clínicas cuestionan el modelo de contratación de PAMI.

Según explicaron directivos del sector, algunos contratos establecen límites a la cantidad de determinadas prácticas que puede realizar cada institución.

Entre las prestaciones mencionadas se encuentran procedimientos de hemodinamia, cirugías cardíacas y neurocirugía.

Los representantes de las clínicas también plantearon su preocupación por la derivación de pacientes hacia hospitales públicos, al considerar que podría incrementar la demanda sobre establecimientos que ya enfrentan una elevada carga asistencial.

En ese contexto, reclamaron regularizar los pagos, fortalecer las contrataciones con instituciones privadas y revisar las condiciones de prestación de los servicios.

Las entidades recordaron que el sector privado concentra aproximadamente el 56% de las camas disponibles en el país.

Las clínicas consideran insuficientes los últimos aumentos

Durante 2026, PAMI dispuso actualizaciones de aranceles que, según los prestadores, alcanzaron el 1,9% en junio y el 8% en julio para determinadas prácticas.

Sin embargo, las entidades señalaron que los incrementos no fueron uniformes y que algunos servicios no recibieron recomposiciones.

Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Río Negro, explicó que en las clínicas patagónicas el aumento de este año fue del 8%, pero solamente se aplicó a una parte de las prestaciones.

“El grupo de alta complejidad tuvo cero aumento e, inclusive, en octubre hay una disminución de los precios en ese grupo”, sostuvo.

El directivo también cuestionó los límites establecidos para algunas prácticas de alta complejidad.

En relación con la propuesta presentada recientemente por PAMI, indicó que existe un compromiso de actualización vinculado con los aumentos salariales acordados en paritarias.

No obstante, consideró que esa medida no alcanza para solucionar las dificultades financieras de los establecimientos.

“No resuelve el problema de fondo, el tremendo retraso de precios”, afirmó.

Sabalette estimó que, al considerar las prestaciones que recibieron aumentos y aquellas que quedaron excluidas, la actualización promedio de los primeros nueve meses del año no superaría el 4% o 5%, aunque aclaró que el resultado varía según cada institución.

Reclamos al Gobierno nacional por impuestos y deudas

El conflicto también incluye pedidos de modificaciones tributarias y soluciones para las deudas acumuladas por establecimientos sanitarios.

Las entidades señalaron que el 14 de septiembre solicitaron una audiencia urgente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para abordar la situación económica del sector.

Entre los temas que buscan discutir se encuentra la necesidad de avanzar en una reforma tributaria y encontrar una solución para cerca de 5.000 entidades que mantienen deudas fiscales.

Según indicaron, esos establecimientos están alcanzados por una disposición que impide a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) iniciar ejecuciones por determinadas obligaciones impagas.

Los prestadores advirtieron que la incertidumbre sobre la continuidad de ese régimen también afecta la planificación financiera de las instituciones.