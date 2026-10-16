PAMI: cuáles son los dos requisitos para retirar medicamentos en las farmacias

PAMI avanza con la digitalización de la entrega de medicamentos, un sistema que permite retirar los tratamientos habituales sin presentar una receta en papel. Para acceder a ellos, los afiliados deben acreditar su identidad y afiliación y contar con una prescripción vigente.

El procedimiento requiere presentar el DNI y la credencial del organismo en la farmacia. La receta electrónica queda registrada en el sistema, donde el profesional farmacéutico puede consultar la indicación médica y gestionar la entrega.

De acuerdo con la información oficial de PAMI, esta modalidad simplifica el retiro de medicamentos ambulatorios, aunque determinados tratamientos requieren la receta impresa y firmada. Esas excepciones deben revisarse antes de concurrir al establecimiento.

DNI, credencial y una receta vigente

El DNI permite identificar al beneficiario, mientras que la credencial acredita su afiliación. El organismo acepta sus distintos formatos vigentes para acceder a prestaciones y retirar medicamentos.

La prescripción electrónica es emitida por el médico de cabecera o el especialista y queda disponible para su consulta en la farmacia. En los casos habituales, el paciente no necesita llevar una impresión para completar el trámite.

Las recetas electrónicas tienen una vigencia de 30 días desde la fecha de emisión. Una vez cumplido ese plazo, es necesario contar con una nueva prescripción para acceder a la medicación.

Qué medicamentos requieren documentación adicional

Para retirar medicamentos oncológicos, antirretrovirales, psicofármacos y medicamentos especiales, PAMI indica que se debe presentar la receta impresa y firmada por el médico. Por eso, el procedimiento digital habitual no reemplaza todos los requisitos de esas entregas.

También son válidas las recetas manuales de color celeste, siempre que estén debidamente activadas. El organismo dispone de una herramienta de consulta para verificar esa condición antes de acudir a la farmacia.

El retiro puede realizarlo un familiar o una persona de confianza. En ese caso, deberá presentar la documentación del afiliado y la receta cuando corresponda, además de cumplir con la identificación requerida por la farmacia.

Los cambios en el registro de las entregas

La digitalización también alcanza a las tareas administrativas de las farmacias. La Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud, publicada en junio, estableció mecanismos electrónicos para validar y registrar la entrega de medicamentos ambulatorios.

La medida promueve el reemplazo de los troqueles físicos por registros digitales vinculados con las recetas. Además, reconoce el uso de tokens o mecanismos equivalentes de identificación emitidos por plataformas con sistemas adecuados de autenticación.

Estos cambios en la registración no eliminan la obligación de contar con una prescripción válida. Los afiliados de PAMI deben conservar su documentación disponible y verificar con el médico o la farmacia si el tratamiento indicado exige una receta impresa u otra condición particular.