Paro de médicos de PAMI: cómo afecta la atención de jubilados y qué alternativas tienen

REDACCIÓN ELONCE
El paro de médicos de PAMI se extendió desde este martes hasta el viernes en todo el país. En Paraná, advirtieron sobre dificultades para acceder a consultas, recetas y estudios. Desde la obra social explicaron qué pueden hacer los afiliados ante la falta de atención.
El paro de médicos de PAMI comenzó este martes y se extenderá hasta el viernes en todo el país, en reclamo de una recomposición de los honorarios que perciben los profesionales. La medida, impulsada por médicos de cabecera y odontólogos, también tuvo repercusiones en Paraná, donde los jubilados enfrentaron dificultades para acceder a consultas, renovar recetas y realizar determinadas prácticas médicas.
En diálogo con Elonce, Ángel César Paz, delegado de los trabajadores de la Unidad de Gestión Local (UGL) 14 de PAMI en Paraná, explicó cómo impa
"La verdad que estamos viviendo una situación compleja con los adultos mayores que necesitan atención, ya que muchas veces no se están brindando las prestaciones como se necesita", expresó Paz. Además, señaló que el conflicto respondió a la falta de actualización de los ingresos de los profesionales y a la eliminación de un beneficio que percibían anteriormente.
Reclamos salariales y falta de especialistas
El representante de los trabajadores explicó que la problemática no se limitó a Entre Ríos, sino que afectó a distintas delegaciones de la obra social en todo el territorio nacional. Según indicó, los valores que PAMI abonó por determinadas prestaciones quedaron desactualizados frente al incremento de los costos.
"Tenemos falta de especialistas porque los valores que puede pagar PAMI se establecen mediante un nomenclador a nivel nacional", manifestó, al referirse a las dificultades para garantizar la cobertura de distintas especialidades médicas.
En ese sentido, sostuvo que los ingresos de los trabajadores y prestadores no acompañaron el aumento del costo de vida. "Nuestro sueldo ha subido un 8 o 10% en un año y la inflación ha superado el 35%", afirmó durante la entrevista.
Qué sucede con los turnos y estudios programados
Una de las principales preocupaciones de los afiliados estuvo relacionada con los turnos previamente asignados, especialmente aquellos correspondientes a consultas médicas, estudios y procedimientos programados.
Paz explicó que las cirugías y otras prácticas se evaluaron de acuerdo con las necesidades de cada paciente. Sin embargo, advirtió que existieron limitaciones mensuales para determinadas prestaciones, lo que dificultó conseguir turnos en algunos centros de atención.
"Hoy PAMI puso un tope que los prestadores tienen que respetar. Lamentablemente, estamos encerrados en eso, porque ni PAMI puede autorizar más ni los prestadores pueden brindar más prácticas", detalló.
Qué alternativas tienen los jubilados durante el paro
Ante las dificultades para conseguir atención, el delegado recomendó que los afiliados se comunicaran con sus médicos o acudieran a las oficinas de PAMI para recibir orientación sobre las opciones disponibles.
Explicó que los jubilados podían consultar por otros prestadores habilitados para realizar estudios ambulatorios. En ese sentido, aclaró que estar asignado a un establecimiento para internación no significaba que todas las consultas y prácticas debieran efectuarse en ese mismo lugar.
También hizo referencia a las dificultades que generó el sistema de órdenes médicas electrónicas entre algunos adultos mayores. Según relató, muchos afiliados necesitaron acompañamiento para comprender los procedimientos y encontrar establecimientos donde realizar sus estudios.
Renovación de recetas y entrega de medicamentos
Otro de los inconvenientes estuvo vinculado con la renovación de recetas, especialmente para quienes necesitaron continuar tratamientos farmacológicos durante los días de protesta.
"Estos días se está sufriendo esa consecuencia. Lamentablemente, a veces el adulto mayor va y el médico le dice que vuelva una vez terminado el reclamo", señaló Paz.
No obstante, aclaró que la medida no implicó una interrupción absoluta de las prestaciones, ya que algunos profesionales continuaron atendiendo. Por ese motivo, destacó la importancia de consultar cada situación particular antes de concurrir a los consultorios.
La difícil situación económica de los adultos mayores
Durante la entrevista, Paz también describió las dificultades económicas que atravesaron numerosos jubilados para acceder a medicamentos y tratamientos.
"A veces vienen y te dicen: 'Necesito comprar una aspirina, pero no me alcanza y tengo que dejar de comer para comprarla'", relató.
El delegado aseguró que había presenciado personalmente situaciones de esas características durante su trabajo en la obra social. "Es un golpe bastante duro que he vivido y a veces duele más porque pensás que puede ser tu mamá o un familiar y no tener respuesta", expresó.
Subsidios y acompañamiento a los afiliados
Paz recordó que PAMI contaba con mecanismos de asistencia para medicamentos, como el subsidio social, aunque advirtió que algunos jubilados encontraron obstáculos para acceder al beneficio debido a los requisitos establecidos.
En particular, mencionó que determinados ingresos o condiciones patrimoniales podían impedir el acceso a la cobertura solicitada, incluso cuando los afiliados manifestaban dificultades económicas.
Finalmente, destacó el trabajo de los empleados de las agencias para orientar a quienes necesitaron asistencia. "Nosotros, como trabajadores del instituto, tenemos que tener un poco de empatía, buscar y tratar de guiar y acompañar al afiliado para ver si legalmente, a través de la obra social, se le puede brindar esa prestación", concluyó.