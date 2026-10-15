Trabajadores nucleados en ATE realizan un paro nacional

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza este jueves un paro nacional de 24 horas, con movilizaciones en distintos puntos del país, para reclamar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del Gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza contempla restricciones en la atención de organismos públicos, hospitales, aeropuertos y diferentes dependencias estatales.

La protesta fue convocada por la conducción nacional del sindicato, encabezada por Rodolfo Aguiar, e incluye asambleas y manifestaciones. En la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores fueron convocados a concentrarse desde las 13.30 frente al Congreso de la Nación, mientras que en las provincias se anunciaron movilizaciones con modalidades definidas por cada jurisdicción.

Coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas y mayores recursos para las universidades públicas.

De acuerdo con lo informado por autoridades de ATE a nivel nacional, ANSES y PAMI limitarán su atención a situaciones de emergencia durante la jornada de protesta. Por ese motivo, podrían registrarse demoras, reprogramaciones de turnos y restricciones en los trámites habituales.

En los hospitales públicos se garantizarán guardias mínimas, mientras que los centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores mantendrán la atención de urgencias.

El sindicato también anticipó posibles afectaciones en los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardias urbanas, agentes de tránsito y otras dependencias provinciales y municipales.

Cómo afectará el paro a los vuelos y otros servicios

La medida también alcanza a trabajadores vinculados con el transporte y la actividad aeroportuaria. Según la información difundida por el gremio, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantizará únicamente vuelos sanitarios y de Estado durante la protesta.

Asimismo, podrían verse afectados los controles migratorios, las tareas sanitarias del Senasa en puertos y aduanas, los servicios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y las actividades de los controladores aéreos.

Las restricciones concretas dependerán de la adhesión de los trabajadores y de las medidas operativas que adopte cada organismo.

El Gobierno anunció descuentos a los estatales que adhieran

En medio del conflicto, el Gobierno nacional comunicó que descontará el día de trabajo a los empleados de la Administración Pública Nacional que participen del paro.

La decisión fue transmitida a distintos organismos estatales durante el miércoles y provocó cuestionamientos de la conducción sindical.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la advertencia oficial no modificaría la medida de fuerza.

“La amenaza de descontar el día de paro de parte del Gobierno está destinada a fracasar. No va a lograr quebrar una medida de fuerza que tendrá acatamiento casi total”, afirmó el dirigente.

En Entre Ríos, ATE también convocó a movilizaciones junto con organizaciones que integran la Multisectorial provincial, en defensa de la educación pública, la soberanía nacional y la recuperación salarial.

Desde la organización sindical provincial se anticipó que no habría actividad en la Administración Pública durante la jornada, aunque el alcance de las interrupciones dependerá de cada dependencia.

La protesta se desarrolla en simultáneo con las manifestaciones universitarias previstas en distintos puntos del país.