Federación será sede del lanzamiento de la temporada de verano 2027 de Entre Ríos

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos confirmó que Federación será sede del lanzamiento de la temporada de verano 2027, previsto para el 27 de noviembre. Además, avanzó en acciones de promoción turística y en la implementación de un observatorio económico provincial.
El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) confirmó que Federación será sede del lanzamiento de la temporada de verano 2027, que se realizará el próximo 27 de noviembre. La decisión se tomó durante la cuarta reunión mensual del Directorio del organismo, desarrollada en Paraná y encabezada por su presidente, Jorge Satto, con representantes de los sectores público y privado.
Durante el encuentro se analizaron las estrategias de promoción turística de la provincia, tanto a nivel nacional como internacional, y se avanzó en la implementación de herramientas destinadas a fortalecer la comercialización de los destinos entrerrianos.
La elección de Federación formó parte de la planificación de la próxima temporada estival, que también incluirá actividades promocionales en Buenos Aires y acciones destinadas a posicionar la oferta turística provincial en distintos mercados.
Promoción turística en Argentina y el exterior
El Directorio evaluó los resultados de la participación entrerriana en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026) y de las acciones promocionales realizadas en Asunción, Paraguay.
Asimismo, se repasó la agenda de próximas presentaciones, entre ellas Festuri, en Brasil, y las actividades programadas para el 19 de noviembre en Buenos Aires. En esa fecha se realizará el lanzamiento de la temporada de verano a nivel nacional y la provincia participará de La Noche de las Casas de Provincias.
También se incluyeron las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, previstas para el 22 y 23 de octubre en Paraná, como parte de las iniciativas destinadas a fortalecer la oferta turística entrerriana.
Entre Ríos busca posicionarse como destino "pet friendly"
Otro de los temas abordados fue la estrategia para promocionar a Entre Ríos como un destino turístico pet friendly, mediante una propuesta que integre alojamientos, servicios, prestadores y localidades preparadas para recibir visitantes que viajan con sus mascotas.
La iniciativa apunta a ampliar las alternativas disponibles para los turistas y forma parte de las acciones de comunicación previstas para la temporada de verano 2027.
El organismo también analizó nuevas herramientas de comercialización para facilitar la difusión de los destinos y fortalecer el trabajo conjunto entre los municipios y el sector privado.
Implementarán un observatorio para medir la actividad turística
Durante la reunión se informó que el Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos (Oeter) ingresó en su etapa final de implementación.
La herramienta permitirá recopilar estadísticas sobre el movimiento turístico y su impacto económico, mediante una metodología común de medición que contará con la participación de municipios y prestadores privados.
La primera prueba piloto está prevista para el fin de semana largo de noviembre, cuando comenzará a evaluarse el funcionamiento del sistema de carga y actualización de datos.
Otras gestiones para fortalecer el sector
El Directorio también analizó oportunidades de promoción vinculadas con la visita del papa León XIV a Paysandú, Uruguay, prevista para el 7 de noviembre.
Además, se abordaron las gestiones para facilitar el acceso de los prestadores turísticos a beneficios energéticos. El secretario de Energía provincial, Jorge Tarchini, informó sobre modificaciones administrativas destinadas a agilizar los trámites.
Del encuentro participaron el presidente del Emturer, Jorge Satto; la vicepresidenta, Marcela Santamaria; el secretario ejecutivo, Sebastián Bel; representantes de distintas áreas del Gobierno provincial y entidades vinculadas con el turismo, la hotelería, la gastronomía y las agencias de viajes.