Frigerio reconoció a los deportistas entrerrianos que participaron de los Juegos Suramericanos

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó un reconocimiento a los deportistas entrerrianos que representaron a la Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Destacó el esfuerzo, la dedicación y el acompañamiento de clubes y familias para alcanzar los logros deportivos.
El gobernador Rogelio Frigerio reconoció a los deportistas entrerrianos que participaron de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, durante un homenaje realizado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. La ceremonia reunió a atletas que representaron a la Argentina en distintas disciplinas y obtuvieron destacados resultados, incluidas medallas de oro.
La actividad contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; y legisladores provinciales. Durante el encuentro, el mandatario destacó el esfuerzo de los atletas y el papel fundamental de los clubes, entrenadores y familias en su formación.
"Los éxitos deportivos son 10 por ciento de talento y 90 por ciento de esfuerzo", afirmó Frigerio, quien agradeció la iniciativa de la Legislatura para distinguir a los representantes entrerrianos.
Frigerio destacó el esfuerzo de los deportistas
Durante su mensaje, el gobernador valoró la posibilidad de representar al país en una competencia internacional y recordó la importancia que tiene ese objetivo para quienes practican deportes. "Para los que nos consideramos deportistas, la posibilidad de competir por el país es un sueño. Ustedes ese sueño lo han alcanzado", expresó.
Frigerio también destacó que muchos de los atletas comenzaron sus carreras en clubes de distintas localidades entrerrianas, donde recibieron formación deportiva y aprendieron valores vinculados con la disciplina, el compañerismo y la perseverancia. "Ese esfuerzo a veces tiene premio, y esta vez sí lo tuvo", sostuvo el mandatario al referirse a los resultados obtenidos durante la competencia.
El ejemplo de los atletas para las nuevas generaciones
El gobernador remarcó que el reconocimiento no estuvo limitado a las medallas conseguidas, sino también al ejemplo que representan los deportistas para otros jóvenes de la provincia. "Hoy esos jóvenes ven que es posible, que con esfuerzo y con el acompañamiento de los clubes, de sus entrenadores y de la familia, se puede", afirmó.
En ese sentido, consideró que los logros alcanzados permiten visibilizar el trabajo de las instituciones deportivas y la importancia del acompañamiento familiar.
"Ese 'se puede' lo demostraron ustedes con estas actuaciones contundentes que nos llenan de orgullo", concluyó Frigerio.
Los deportistas entrerrianos reconocidos
Entre los atletas presentes estuvieron Nelson Salinas, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Lucio Retamar, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Aldana Gómez, Agustina Bonetti, Cielo Bonetti, Alan Peker y María Eugenia Martínez.
También participó del reconocimiento Khalil Luna, integrante de la Selección Argentina de sóftbol. Tras la ceremonia, la voleibolista María Eugenia Martínez, oriunda de Diamante, expresó su satisfacción por el homenaje recibido. "Todo muy lindo. Estoy muy feliz", manifestó.
Por su parte, el jugador de sóftbol Pablo Migliavacca agradeció a la Cámara de Diputados y al Gobierno provincial por la distinción.
"Siempre es lindo recibir un reconocimiento", expresó, y felicitó a los demás atletas que representaron a Entre Ríos.
El sóftbol y la experiencia de competir como locales
Migliavacca también se refirió a la experiencia de disputar los Juegos Suramericanos en Paraná, que fue sede de las competencias de sóftbol.
"Para nosotros fue muy lindo jugar acá, de local, en una competencia sudamericana", destacó el deportista.
Asimismo, remarcó la importancia de continuar fortaleciendo las políticas destinadas al desarrollo de las distintas disciplinas. "Como deportistas, nos interesa que el deporte siga siendo una prioridad. Me parece que siempre se puede hacer más", concluyó.
La delegación entrerriana en los Juegos Suramericanos
Además de los deportistas presentes en el homenaje, la delegación provincial contó con representantes en diferentes disciplinas. En atletismo participó Betsabé Páez, de Crespo, en salto en alto. En sóftbol también compitieron Federico Eder, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Manuel Godoy y Violeta Figueroa.
En rugby seven estuvieron Paula Pedrozo, de Concordia, y Antonella Reding, de Villaguay. Magdalena Garro, de Concepción del Uruguay, participó en canotaje, mientras que Milagros Pereyra, de la misma ciudad, lo hizo en bochas.
También integraron la delegación Emiliano Calderón, de Paraná, en remo; Melina Spahn, de Crespo, en pelota vasca; Santiago Mayol, de Concordia, en gimnasia artística; y Mía Yaya, de Concordia, en golf. En stand up paddle participaron Juliette Duhaime y Lucía Clembosky, ambas de Paraná.
El reconocimiento permitió destacar la participación de los atletas entrerrianos en la competencia internacional y el trabajo desarrollado por las instituciones deportivas de la provincia.