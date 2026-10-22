Valeria Mazza volvió a Paraná y compartió en imágenes “los lugares que son parte de su historia”

La reconocida modelo regresó a la capital entrerriana junto a su esposo, Alejandro Gravier, y amigas. Recorrió lugares que marcaron su infancia y adolescencia, entre ellos la Escuela Normal y la zona del Patito Sirirí. Compartió imágenes y un mensaje especial en sus redes sociales.
Valeria Mazza volvió a Paraná, la ciudad donde creció y pasó gran parte de su infancia y adolescencia, y compartió imágenes de su recorrido por lugares que marcaron su historia personal. La reconocida modelo argentina regresó esta semana a la capital entrerriana acompañada por su esposo, Alejandro Gravier, y un grupo de amigas.
“Lindo volver a lugares favoritos que son parte de mi historia. Compartir con personas que amo”, expresó Mazza este miércoles en sus redes sociales, junto a fotografías de su visita.
Durante su estadía, la modelo recorrió distintos puntos emblemáticos de Paraná, entre ellos la Escuela Normal, donde estudió durante su infancia, y el mirador ubicado sobre la barranca, en la zona del Patito Sirirí, donde se fotografió junto a las letras corpóreas de Paraná que habían sido renovadas con flores de árboles característicos de la región, en coincidencia con la proximidad de la primavera.
Los lugares que visitó Valeria Mazza en Paraná
A través de sus redes sociales, Mazza posó en las escalinatas del ingreso al Hotel Howard Johnson Mayorazgo y mostró una imagen panorámica de la vista al Parque Urquiza.
El recorrido incluyó además una postal de la Catedral Metropolitana y parada en una peluquería, en una visita que estuvo marcada por los recuerdos y el reencuentro con espacios familiares.
No es la primera vez que la modelo regresa a Paraná. A pesar de su trayectoria internacional, mantiene un vínculo especial con la ciudad y conserva amistades de su infancia y adolescencia.
La infancia de Valeria Mazza en Paraná
Aunque nació en Rosario el 17 de febrero de 1972, Valeria Mazza se mudó a Paraná cuando tenía cuatro años, junto a su familia.
En la capital entrerriana cursó sus estudios, desarrolló su pasión por el deporte y dio sus primeros pasos en el modelaje a los 14 años.
En una entrevista anterior, recordó cómo era su vida cotidiana durante aquellos años. “Crecí en un barrio muy tranquilo, donde salíamos a jugar, a andar en bicicleta y compartir momentos con los vecinos. Recuerdo ir caminando a la escuela a la mañana y volver al mediodía a casa”, contó.
La modelo también destacó la libertad con la que disfrutó de su infancia y las amistades que construyó durante esa etapa. “Del club tengo los mejores recuerdos de mi infancia y mi adolescencia, porque crecí muy libre y tranquila. El deporte, por sobre todo, fue muy importante”, expresó.
Su pasión por la natación y el Club Atlético Estudiantes
Antes de convertirse en una figura internacional de la moda, Mazza dedicó buena parte de su infancia y adolescencia a la natación competitiva.
Comenzó a entrenar a los seis años y desarrolló su actividad deportiva en el Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná.
Durante esa etapa, su objetivo era llegar a competir en los Juegos Olímpicos, aunque posteriormente su carrera tomó otro rumbo cuando comenzó a destacarse en el modelaje. “Yo nadaba, así que todos los días, desde mis seis años, iba a mis entrenamientos”, recordó.
El vínculo con el deporte y con sus compañeros del club sigue ocupando un lugar importante en sus recuerdos. De hecho, entre las ocasiones especiales que motivaron sus regresos a Paraná, mencionó la jubilación de su entrenador de natación.
Las amistades que conserva y el apodo que tenía en Paraná
En aquella entrevista, Mazza explicó que suele regresar a Rosario para visitar a su familia, mientras que sus viajes a Paraná están relacionados principalmente con celebraciones y encuentros especiales. Entre esas visitas recordó los aniversarios de egresados, casamientos y cumpleaños de personas cercanas.
“Conservo amistades de allá. Hay un grupo de gente con la que nos seguimos viendo, no importa el tiempo que pase, porque cuando volvemos a tomar contacto no necesitamos decir nada”, expresó.
La modelo también reveló un detalle de su adolescencia que todavía permanece entre sus amistades entrerrianas. “Para ellos soy ‘La rusa’, porque así me llamaban en Paraná. Volver a eso, a los recuerdos, siempre hace muy bien”, manifestó.
El antecedente de su cumpleaños número 50 en Paraná
Uno de los regresos más recordados de Valeria Mazza a la capital entrerriana ocurrió en mayo de 2022, cuando eligió el Hotel Howard Johnson Mayorazgo para celebrar sus 50 años.
La denominada “Golden Party” reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo en una celebración que tuvo como escenario la ciudad donde pasó su infancia.
Aquella elección volvió a reflejar el vínculo que mantiene con Paraná, a pesar de haber desarrollado una carrera que la llevó a recorrer distintos países.
En esta nueva visita, la modelo volvió a elegir lugares vinculados con su historia personal y compartió con sus seguidores la emoción de reencontrarse con una ciudad que considera parte fundamental de su vida.