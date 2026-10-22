Hallaron 1.000 atados de cigarrillos de contrabando en un colectivo de larga distancia

Hallaron 1.000 atados de cigarrillos de contrabando en un colectivo

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió descubrir 1.000 atados de cigarrillos de contrabando que eran transportados en un colectivo de larga distancia. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 11, en la localidad de Basail, provincia de Chaco, cuando los efectivos inspeccionaron los equipajes de una unidad que viajaba desde Clorinda, Formosa, hacia Puente La Noria, Buenos Aires.

El hallazgo se produjo durante un control vehicular efectuado por personal de la Sección Seguridad Vial Basail, dependiente del Escuadrón 51 “Fontana”. Los uniformados detuvieron la marcha del transporte de pasajeros a la altura del kilómetro 946 de la ruta nacional.

Durante la inspección, los gendarmes utilizaron un escáner fijo para revisar los equipajes almacenados en la bodega. Las imágenes permitieron detectar elementos compatibles con cartones de cigarrillos dentro de varias cajas y dos bolsos.

Ante las irregularidades detectadas, los efectivos procedieron a abrir los bultos en presencia de testigos. En su interior encontraron un total de 1.000 atados de cigarrillos de origen extranjero, que eran transportados en infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero.

Tras confirmar el hallazgo, los funcionarios dieron intervención a la Unidad Fiscal Federal de Resistencia, que dispuso el secuestro de la mercadería.

Según la valuación oficial, los cigarrillos incautados tenían un valor total de 2.639.100 pesos.

Como consecuencia del procedimiento, el propietario de las maletas quedó supeditado a la causa judicial, mientras avanzaban las actuaciones correspondientes por la presunta infracción aduanera.

La mercadería fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con la investigación.