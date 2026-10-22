Dictaron 70 días de prisión preventiva para la mujer acusada de matar a otra en un templo evangélico

La Justicia dictó 70 días de prisión preventiva para Norma Segovia, de 54 años, acusada de matar a Mariana Almeida, de aproximadamente 57, en un templo evangélico en construcción del barrio Los Cachetudos, en Concepción del Uruguay. La resolución se conoció este miércoles, durante una audiencia en la que también se rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa.

La audiencia se desarrolló durante la mañana en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Concepción del Uruguay y estuvo presidida por la jueza de Garantías Alejandrina Herrero.

La medida fue solicitada por la fiscal María José Labalta, quien consideró que existían riesgos procesales que justificaban mantener detenida a la imputada mientras continúa la investigación por el homicidio ocurrido el viernes por la noche.

Los detalles del crimen y las pruebas reunidas

Según la acusación, Segovia habría atacado a Almeida dentro de un templo evangélico que se encontraba en construcción en el barrio Los Cachetudos. La víctima recibió golpes con distintos elementos y, de acuerdo con la reconstrucción presentada en la audiencia, habría muerto por estrangulamiento.

Durante su exposición, según publicó 03442, la fiscal Labalta detalló los elementos probatorios y testimonios reunidos hasta el momento, entre ellos las manifestaciones que la propia acusada realizó después del hecho.

Según se informó en la audiencia, Segovia reconoció ante efectivos policiales y la fiscal que había matado a Almeida. Ante esa situación, la representante del Ministerio Público Fiscal le indicó que guardara silencio y convocó inmediatamente al defensor oficial para garantizar su derecho de defensa.

La investigación continúa con la incorporación de pruebas y los resultados de las pericias pendientes.

Norma Segovia, imputada por homicidio en Concepción del Uruguay (foto 03442)

Qué determinaron las primeras evaluaciones de salud mental

Otro de los aspectos abordados durante la audiencia fue el estado de salud mental de la imputada.

La Fiscalía expuso información obtenida mediante entrevistas realizadas por profesionales especializados, quienes señalaron que Segovia se encontraba orientada en tiempo y espacio.

De acuerdo con esas primeras evaluaciones, no surgieron elementos que permitieran presumir que la mujer no comprendiera la criminalidad de sus actos.

Sin embargo, todavía se aguardan los informes periciales y diagnósticos definitivos que permitirán profundizar la evaluación de su imputabilidad.

Durante la audiencia, su hijo, Matías Villarrubia, manifestó que la mujer recibía medicación por cuadros depresivos y que había realizado tratamientos en el Hospital Urquiza.

Estos antecedentes fueron incorporados al debate, aunque las evaluaciones médicas definitivas continúan pendientes.

La defensa pidió arresto domiciliario, pero fue rechazado

La fiscal María José Labalta solicitó 70 días de prisión preventiva, al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El abogado querellante Aníbal Martínez, representante de la familia de Almeida, acompañó el planteo del Ministerio Público Fiscal y se opuso a la posibilidad de que la acusada recuperara la libertad o accediera a una medida menos restrictiva.

Por su parte, el defensor oficial Sebastián Arrechea solicitó que Segovia cumpliera la medida bajo arresto domiciliario, con el acompañamiento de sus familiares.

Como parte de ese ofrecimiento, presentó a Matías Villarrubia, hijo mayor de la imputada, para que asumiera el compromiso de supervisar el cumplimiento de la medida. Durante su intervención, el muchacho también pidió perdón a la familia de la víctima, cuyos integrantes se encontraban presentes en la sala.

Finalmente, la jueza Herrero rechazó la solicitud de la defensa e hizo lugar al pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía.

Dónde permanecerá detenida Norma Segovia

Al fundamentar su decisión, la magistrada consideró los riesgos expuestos durante la audiencia y la necesidad de completar las evaluaciones médicas de la acusada.

También tuvo en cuenta la posibilidad de que Segovia representara un peligro para sí misma o para terceros mientras se aguardan los resultados definitivos de los especialistas.

De esta manera, la mujer permanecerá durante los primeros 30 días en la Comisaría del Menor y la Mujer.

Una vez cumplido ese período, deberá ser trasladada a la unidad penal que determine el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

La prisión preventiva tendrá una duración total de 70 días, plazo durante el cual la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del homicidio de Mariana Almeida y avanzar en el proceso judicial.