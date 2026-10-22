Robó cachorros de perro salchicha para cobrarse una deuda y la detuvieron

Una mujer de 28 años fue demorada en Posadas, Misiones, acusada del robo de dos perritas salchichas para cobrar una deuda económica que mantenía con la propietaria de los animales. El hecho fue denunciado por una vecina de 35 años y motivó una investigación policial que permitió recuperar a las mascotas durante el mediodía del miércoles.

El episodio comenzó cuando la damnificada, domiciliada en la chacra 93 de la capital misionera, denunció que desconocidos se habían llevado a sus dos cachorras de raza salchicha. Según manifestó ante los efectivos, las personas involucradas escaparon a bordo de un automóvil blanco.

Sin embargo, a medida que avanzaron las averiguaciones, surgió un dato que permitió orientar la investigación. La denunciante tomó conocimiento de que una mujer conocida, con quien mantenía una deuda de dinero, habría decidido quedarse con las mascotas como una forma de cobrar el monto adeudado.

Demoraron a la sospechosa y recuperaron a las mascotas

Ante esta situación, intervino personal de la Mini Brigada de la Comisaría Sexta, junto con efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional I, quienes iniciaron las tareas para establecer el paradero de los animales.

Con la información aportada por la propietaria, los investigadores lograron localizar a la sospechosa, identificada como Florencia Yamila A., de 28 años, alrededor de las 12 del miércoles, en inmediaciones de las avenidas Aguado y Martín Fierro, en el barrio Residencial de Posadas.

En ese lugar, la Policía demoró a la mujer y recuperó las dos cachorras salchichas. La sospechosa fue notificada de la instrucción de la causa judicial correspondiente.

Posteriormente, las mascotas fueron examinadas por un veterinario policial para constatar su estado de salud. Tras la revisión, ambas fueron restituidas a su propietaria, señala El Territorio.