Video: quiso probar un auto eléctrico chino y lo terminó chocando

El cliente aceleró accidentalmente, rompió la vidriera de la concesionaria y terminó chocando contra un puesto de diarios. Dos personas se salvaron de milagro.
Un hombre fue a una concesinaria con la intención de comprarse un auto eléctrico chino 0km, pero en medio de su inspección por el interior del vehículo y ver la tecnología con la que cuenta, movió el vehículo y terminó chocando contra la vidriera.
El hecho se registró en una concesionaria BYD del barrio porteño de Balvanera. El cliente movió accidentalmente la palanca automática del auto y el vehículo comenzó a moverse para el lado de la vereda.
La situación sorprendió a todos e incluso al vendedor que no podía creer lo que estaba pasando en el local. En el video difundido por la concesionaria ubicada en avenida Carlos Pellegrini 187, se ve que cuando el auto se va para la vereda, una mujer que también estaba viendo el mismo auto, puede correrse y evitar sufrir alguna herida.
🚨FUE A CONSULTAR A UNA CONCESIONARIA POR UN AUTO, LO ACELERÓ SIN QUERER Y ROMPIÓ TODO Ocurrió en #CABA cuando un cliente aceleró accidentalmente, rompió el vidrio y terminó chocando contra un puesto de diarios. Dos personas se salvaron de milagro. #viral https://t.co/8bGBVvamte— POLICIALESONLINE (@PolicialesON) October 21, 2026
El vendedor estaba en la parte de atrás, que salió despedido y se tomó la cabeza al anticiparse de cómo se iba a estrellar el auto contra la vidriera.
Al estar en bajada, el auto tomó velocidad y no solo chocó contra el frente de la concesionaria y lo destrozó, sino que impactó de lleno contra un puesto de diarios que estaba implantado en la vereda.
Además, una camioneta que justo se encontraba estacionada en la calle, recibió daños de la estructura del kiosco de diarios que se derrumbó.
Intervino en el caso la Policía de la Ciudad, que dio aviso a la Unidad de Flagrancia Este, que dispuso notificar al cliente que ocasionó el accidente en una causa por "daños".