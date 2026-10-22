Changuito Federal: cuánto cuesta llenar el carrito del supermercado en cada provincia

El informe Changuito Federal, elaborado por la consultora Analytica y difundido este miércoles, reveló importantes diferencias en el costo de una compra mensual de alimentos y bebidas entre las provincias argentinas. Según el relevamiento correspondiente a septiembre de 2026, una familia de cuatro integrantes necesitó hasta $1.067.161 para completar el carrito del supermercado, dependiendo de la jurisdicción.

El estudio comparó los precios de una misma selección de productos de consumo habitual en distintos puntos del país. Los resultados mostraron que la diferencia entre la provincia más cara y la más económica alcanzó los $147.610, lo que reflejó las disparidades regionales en el costo de los alimentos.

Santa Cruz encabezó el ranking de las jurisdicciones con los precios más elevados, con una compra mensual estimada en $1.067.161. En el otro extremo se ubicó Mendoza, donde adquirir los mismos productos demandó $919.551.

Las diferencias de precios entre las provincias

El relevamiento de Analytica permitió observar cómo varió el costo de una misma canasta de alimentos y bebidas según la ubicación geográfica. La comparación tomó como referencia el consumo mensual de una familia integrada por dos adultos y dos menores.

Los resultados evidenciaron que los hogares enfrentaron distintos niveles de gasto para adquirir productos equivalentes. Entre los factores que pueden influir en estas diferencias se encuentran los costos de transporte, la logística de distribución, la estructura comercial y las condiciones de cada mercado regional.

La distancia de casi $150.000 entre los extremos del ranking representó una diferencia aproximada del 16% respecto del valor registrado en Mendoza. De esta manera, el informe mostró que el lugar de residencia constituye una variable importante al momento de calcular el presupuesto familiar destinado al supermercado.

El costo en Entre Ríos

Uno de los datos destacados del Changuito Federal de septiembre fue el incremento registrado en Entre Ríos.

Según el informe, el changuito se encareció $52.835 respecto de agosto, lo que representó el segundo mayor incremento mensual medido en pesos entre las provincias relevadas.

La provincia quedó por detrás de Salta, donde el aumento alcanzó los $57.913. En tercer lugar apareció Corrientes, con una suba de $51.681 en el mismo período.

Estos resultados reflejaron que el encarecimiento de los productos de consumo cotidiano no fue uniforme en todo el país. Mientras algunas jurisdicciones registraron variaciones más moderadas, otras experimentaron incrementos superiores a los $50.000 en apenas un mes.

Costo mensual de llenar el changuito por provincia a fines de septiembre:

Santa Cruz: $1.067.161

Chubut: $1.062.515

Tierra del Fuego: $1.037.790

Río Negro: $1.029.622

Neuquén: $1.019.872

Jujuy: $997.680

La Pampa: $996.932

Misiones: $994.271

Salta: $993.897

CABA: $982.749

Corrientes: $980.190

Conurbano bonaerense: $979.140

Resto de la provincia de Buenos Aires: $978.971

San Juan: $977.836

Entre Ríos: $974.432

Córdoba: $973.655

Formosa: $971.744

Santiago del Estero: $971.738

Chaco: $969.990

Santa Fe: $966.624

Tucumán: $960.994

San Luis: $955.304

Catamarca: $947.194

La Rioja: $931.735

Mendoza: $919.551

Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron

El estudio también identificó importantes variaciones en los precios de distintos alimentos que forman parte de las compras habituales de los hogares argentinos.

Entre los productos con mayores incrementos apareció la cebolla, que registró subas de entre el 30% y el 60% en buena parte del territorio nacional. El tomate redondo también mostró aumentos significativos, superiores al 20% en algunas provincias.

En tanto, el arroz presentó incrementos de entre el 2% y el 7% en la mayoría de las jurisdicciones, mientras que la leche registró subas de entre el 1% y el 5% en buena parte del país.

Por su parte, el aceite de girasol exhibió una mayor estabilidad relativa. En 17 jurisdicciones, sus variaciones de precios se mantuvieron por debajo del 1%.

Las diferencias entre productos mostraron que los aumentos no afectaron de igual manera a todos los alimentos, sino que se concentraron especialmente en determinadas categorías.

Qué mide el informe Changuito Federal

El Changuito Federal es un relevamiento de la consultora Analytica que compara el costo de una compra mensual de supermercado para una familia tipo de cuatro integrantes en las distintas provincias argentinas.

El estudio permite analizar tanto las diferencias de precios entre jurisdicciones como la evolución mensual del gasto necesario para adquirir una misma selección de alimentos y bebidas.

A diferencia de otros indicadores económicos, el informe se concentra en una compra representativa de supermercado, por lo que sus resultados no deben confundirse con el valor de la Canasta Básica Alimentaria que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los datos correspondientes a septiembre de 2026 mostraron que el costo del changuito superó el millón de pesos en la provincia más cara, mientras que las diferencias regionales y los incrementos mensuales continuaron marcando el presupuesto destinado a los alimentos.