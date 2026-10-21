Alquileres en Paraná: cuánto cuesta un departamento y qué dificultades enfrentan los inquilinos

REDACCIÓN ELONCE
Los alquileres en Paraná atraviesan un período de menor demanda y mayor oferta. Especialistas inmobiliarios explicaron a Elonce los precios actuales, los gastos para ingresar a una vivienda y las dificultades para conseguir garantías. Los departamentos de un dormitorio son los más buscados.
Los alquileres en Paraná atraviesan un escenario de menor movimiento, con propiedades que permanecen disponibles durante más tiempo y familias que enfrentan dificultades para afrontar los costos de ingreso. Los corredores inmobiliarios Paula Armándola y Sebastián Vanotti analizaron la situación del mercado local durante una entrevista en el programa GPS de Elonce, donde detallaron los valores de departamentos y casas, las preferencias de los inquilinos y las nuevas modalidades de garantías.
“El mercado de alquileres está bastante tibio. Está costando mucho el tiempo entre que entra una propiedad en alquiler y se alquila. Va aumentando esa brecha de espera, de tener la propiedad vacía”, explicó Armándola sobre la situación actual del sector.
La especialista atribuyó esta situación a dos factores principales: la estacionalidad de la demanda y las limitaciones económicas de quienes buscan una vivienda. Según indicó, las consultas suelen disminuir entre mayo y agosto, mientras que los gastos necesarios para firmar un contrato representan una barrera cada vez mayor.
Cuánto cuesta alquilar un departamento o una casa en Paraná
Uno de los principales interrogantes del mercado inmobiliario está relacionado con los precios. Armándola explicó que los departamentos de un dormitorio se ofrecen desde aproximadamente 490.000 pesos mensuales, aunque los valores varían según la ubicación, las características del inmueble y los servicios disponibles.
“Tenemos desde 490.000 pesos aproximadamente por un departamento de un dormitorio. Particularmente, tenemos uno amoblado en ese precio. Depende siempre de las características del edificio y la ubicación, si está más cerca de la facultad o del centro cívico”, detalló.
En cuanto a las viviendas de mayores dimensiones, señaló que fuera de bulevares es posible encontrar casas con cochera, patio y tres dormitorios por valores que oscilan entre 700.000 y 800.000 pesos mensuales. Sin embargo, aclaró que el estado de conservación y la ubicación tienen una incidencia directa sobre el precio.
Los departamentos de un dormitorio son los más buscados
La demanda de alquileres se concentra principalmente en departamentos pequeños. Según explicaron los especialistas, los inmuebles de un dormitorio y los monoambientes son actualmente las opciones más solicitadas por quienes buscan reducir gastos.
“Un dormitorio es la vedette de los alquileres, junto con los monoambientes. La gente ha ido bajando de tres dormitorios a dos, de dos a uno y de uno a monoambiente”, describió.
Esta tendencia también se relaciona con la oferta disponible. Durante el crecimiento inmobiliario de Paraná se construyeron numerosos departamentos de uno y dos dormitorios, por lo que actualmente representan una parte importante de las propiedades ofrecidas en alquiler.
Cuánto dinero se necesita para ingresar a un alquiler
Además del valor mensual, los interesados deben afrontar distintos gastos iniciales para concretar un contrato. Entre ellos se encuentran el primer mes de alquiler por adelantado, los honorarios inmobiliarios cuando interviene un profesional y el sellado correspondiente.
“A la gente le está costando ingresar y juntar todo el dinero que se necesita. Recordemos que es el mes anticipado del alquiler, más los honorarios de la inmobiliaria si trabajan con un profesional inmobiliario y el 1,4% del total del contrato en el sellado para que quede registrado”, explicó Armándola.
La especialista indicó que estas erogaciones pueden representar una suma equivalente a varios meses de alquiler, lo que dificulta especialmente el acceso de quienes necesitan mudarse. En ese contexto, las consultas disminuyeron y los tiempos para concretar operaciones se extendieron.
Las expensas y la ubicación también influyen en los precios
Otro aspecto importante para quienes buscan alquilar son las expensas, que representan un gasto adicional al precio mensual de la vivienda. Los especialistas señalaron que los importes dependen de las características del edificio y de los servicios comunes.
“Las expensas son actualmente caras en general”, sostuvo Armándola. Según detalló, algunos edificios presentan valores de entre 70.000 y 80.000 pesos, mientras que otros superan los 100.000 pesos cuando cuentan con mayores instalaciones y servicios.
La ubicación también continúa siendo determinante. La cercanía al centro, las facultades y las dependencias públicas influye en las decisiones de los inquilinos, especialmente por las dificultades vinculadas al transporte urbano.
Las garantías, otro obstáculo para conseguir vivienda
La presentación de garantías se convirtió en una de las dificultades habituales al momento de firmar un contrato. Los corredores inmobiliarios observaron que algunas personas encuentran inconvenientes para conseguir familiares o conocidos dispuestos a asumir esa responsabilidad.
“La gente tampoco quiere salir de garante porque ha tenido malas experiencias”, explicó Armándola al referirse a las dificultades que enfrentan los interesados.
Ante esta situación, comenzaron a ganar terreno los seguros de caución y las garantías locativas ofrecidas por aseguradoras. Estas herramientas permiten respaldar el cumplimiento del contrato sin necesidad de recurrir exclusivamente a garantes particulares.
Crece el interés por alquilar fuera de Paraná
La búsqueda de viviendas también se extendió hacia localidades del área metropolitana, como Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda. Según explicaron los especialistas, algunas familias optaron por estas zonas debido a la posibilidad de acceder a propiedades más amplias.
Sin embargo, mudarse fuera de la ciudad implica considerar otros gastos, especialmente los relacionados con los traslados diarios hacia Paraná por motivos laborales, educativos o personales.
“Se han ido más a las afueras por una cuestión de costos, aunque también implica un gasto viajar. La gente busca principalmente conseguir una mayor cantidad de metros cuadrados”, explicaron durante la entrevista.
De esta manera, el mercado de alquileres en Paraná presenta un escenario de mayor disponibilidad de propiedades, pero con dificultades económicas que condicionan las decisiones de los inquilinos. Los especialistas esperan que el movimiento del sector pueda recuperarse durante los próximos meses, cuando habitualmente aumenta la demanda de viviendas.