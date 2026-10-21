Nació un ternero con dos cabezas en Aldea San Rafael y causó sorpresa

Un ternero con dos cabezas nació en Aldea San Rafael, en la provincia de Entre Ríos, y generó sorpresa entre los vecinos de la localidad. El hecho llamó la atención por las características del animal, que presentó una malformación congénita poco frecuente en el ganado bovino.

El nacimiento causó asombro debido a que este tipo de anomalías no suele observarse habitualmente en los establecimientos rurales. La particularidad del caso estuvo relacionada con la presencia de dos cabezas en un mismo cuerpo, una condición que puede originarse durante las primeras etapas de gestación.

Aunque el episodio despertó curiosidad, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del ternero ni sobre las circunstancias específicas en las que se produjo el nacimiento.

Por qué puede nacer un ternero con dos cabezas

Esta condición se conoce como dicefalia, una anomalía congénita caracterizada por la presencia de dos cabezas en un mismo organismo. Puede estar relacionada con alteraciones en el desarrollo embrionario y, en determinados casos, con procesos de duplicación incompleta durante la formación del embrión.

Los animales que presentan este tipo de malformaciones pueden tener dificultades para desarrollar funciones vitales, dependiendo de la conformación de sus órganos y de la gravedad de las alteraciones anatómicas, publicó Desde Entre Ríos.

El nacimiento registrado en Aldea San Rafael constituyó un episodio poco habitual que despertó interés por sus características. Hasta el momento, no se informó si el animal recibió asistencia veterinaria ni cuál fue su evolución posterior.