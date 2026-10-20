Promueven mejoras productivas y de calidad en los tambos entrerrianos

El Gobierno provincial avanzó con el programa Buenas Prácticas Lecheras, que alcanzó a 32 tambos entrerrianos en su edición 2026. Funcionarios recorrieron un establecimiento de Espinillo Norte, donde destacaron mejoras en la organización, producción y calidad de la leche.
El Gobierno de Entre Ríos promovió mejoras productivas y de calidad en los tambos entrerrianos mediante el programa Buenas Prácticas Lecheras (BPL), una iniciativa destinada a optimizar los procesos de trabajo y fortalecer la cadena láctea. En ese marco, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico visitaron el establecimiento de Lácteos LW, ubicado en Espinillo Norte, departamento Paraná, donde colocaron el primer cartel de adhesión correspondiente a la edición 2026.
La recorrida estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho. Durante la visita, las autoridades conocieron los avances alcanzados por el establecimiento a partir de la incorporación de registros, controles y nuevas prácticas de manejo.
“Colocamos el primer cartel de la edición 2026 de Buenas Prácticas Lecheras, certificando de este modo que este tambo adhirió al programa. La edición actual llegó a 32 tambos para BPL y seis para las pruebas de calidad de purines”, indicó Bernaudo.
Mejoras en la producción y calidad de la leche
El ministro explicó que el acompañamiento técnico permitió identificar aspectos que podían perfeccionarse dentro de cada establecimiento. Para ello, especialistas realizaron visitas y evaluaciones destinadas a elaborar recomendaciones específicas según las necesidades de los productores.
“Pudimos ver cómo el productor se beneficia al encontrar los puntos a mejorar en su tambo, gracias a las visitas de un especialista que estudia el establecimiento y trabaja con ellos en los aspectos a perfeccionar”, señaló.
En el caso de Lácteos LW, Bernaudo destacó que el seguimiento de las planillas de registro permitió mejorar la toma de decisiones. Según explicó, esta herramienta contribuyó a organizar las tareas y avanzar tanto en la producción como en la calidad de la leche obtenida.
Cómo funciona el programa Buenas Prácticas Lecheras
El coordinador provincial de Lechería, Horacio Jaureguiberry, detalló que el programa busca mejorar las prácticas cotidianas de los tambos y de la industria láctea mediante asistencia técnica, diagnósticos y herramientas de financiamiento.
“El programa tiene como objetivo mejorar las prácticas del tambo y la industria, ya sea perfeccionando los procesos diarios o a través de financiamiento”, explicó.
El funcionario precisó que cada establecimiento es evaluado mediante una lista de chequeo que permite identificar fortalezas y dificultades. A ese diagnóstico se suman análisis de leche, agua, suelo y efluentes, cuyos resultados sirven para diseñar un plan de mejoras individual.
Financiamiento para los productores lecheros
Por su parte, el director de Producción Animal, Martín Sieber, señaló que las acciones de asistencia técnica se complementan con herramientas financieras destinadas a facilitar las inversiones necesarias para mejorar los establecimientos.
Entre las alternativas disponibles mencionó la asistencia para el desarrollo de proveedores, que contempla capacitación y financiamiento para implementar los planes de mejora del programa BPL.
Además, destacó la existencia de créditos a Valor Producto, con límites de hasta 30.000 litros de leche por tambo. Estas herramientas están dirigidas tanto a establecimientos que ya participan de la iniciativa como a aquellos interesados en incorporarse a una nueva edición.
La experiencia de un tambo que incorporó nuevas prácticas
El médico veterinario de Lácteos LW, Diego Hunziker, compartió los resultados obtenidos a partir de la participación del establecimiento en el programa provincial.
“Fuimos contactados por la Coordinación Provincial de Lechería para formar parte del programa y, con el paso de los años, comprobamos que realmente sirve. A nosotros particularmente nos ayudó a ordenarnos con las rutinas diarias, los programas y la dieta”, relató.
Hunziker explicó que registrar las actividades permitió identificar aspectos que anteriormente podían pasar inadvertidos. “Uno piensa que viene trabajando de manera ordenada, pero cuando plasma todo en archivos, registros y acciones, y lo lleva semana a semana o día a día, realmente se da cuenta de lo beneficioso que resulta lograr un orden”, sostuvo.
Prácticas sencillas para mejorar el rendimiento
El veterinario también destacó que la incorporación de nuevas rutinas benefició tanto a los trabajadores del establecimiento como a las personas que participan de manera externa en las actividades productivas.
Como ejemplo, mencionó el mantenimiento de los comederos y el registro de las tareas relacionadas con la alimentación del ganado. Según explicó, estas medidas contribuyeron a mejorar las condiciones de producción.
“Si mantenés limpios los comederos y llevás un registro, estás incorporando prácticas que llevan a la vaca a producir más leche”, afirmó.
Finalmente, Hunziker recomendó a otros productores sumarse al programa provincial. “Son pautas sencillas y rutinarias que mejoran la producción”, concluyó.
La iniciativa continuará con el acompañamiento técnico a los establecimientos adheridos, mediante diagnósticos y planes individuales orientados a mejorar la organización del trabajo, la calidad de la leche y los procesos productivos de la cadena láctea entrerriana.