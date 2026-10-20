El riesgo país tocó un máximo 710 puntos

Los bonos argentinos son negociados este martes con una baja promedio de 1,5%, según la referencia de los Globales con ley extranjera en Wall Street. Los títulos hard dollar anotan una caída promedio de 6% en el último mes, con bajas superiores al 7% en el caso de los bonos de mayor plazo.

A las 11:30 horas, el riesgo país de JP Morgan sube nueve unidades, a 684 puntos básicos, tras haber tocado un máximo 710 puntos a las 10:15 horas, en el inicio de los negocios, el nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025. El indicador encadena ocho ruedas consecutivas en alza.

En el último mes el riesgo país de Argentina -que mide la brecha de tasas con los bonos del Tesoro de los EEUU de similar duración- subió 150 puntos básicos o un 28 por ciento. Este indicador tocó su mínimo de 2026 en los 403 puntos el 10 de julio.

“Los bonos soberanos en dólares de Argentina se vieron presionados, en línea con sell-off de deuda de mercados emergentes, en un contexto de búsqueda de activos de mayor calidad. Sin embargo, los spreads frente a sus pares también se ampliaron, lo que refleja el mayor beta de un país más riesgoso que enfrentará incertidumbre electoral en 2027. Como referencia, los spreads frente a países con calificación B aumentaron 63 puntos básicos durante la última semana, hasta los 265 puntos”, observó Max Capital.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, indicó que “este movimiento responde a una combinación de factores: la suba de tasas en Estados Unidos tras el último dato de inflación, una mayor aversión global al riesgo emergente y la cercanía del calendario electoral de 2027, que el mercado empieza a incorporar en los precios. No vemos un deterioro en los fundamentos que sostienen la capacidad de pago. El superávit fiscal se mantiene, el BCRA sigue acumulando reservas y el Tesoro acaba de conseguir un rollover del 136% en su última licitación”.

“Lo que estamos viendo es una suba en la prima de riesgo que exigen los inversores, más vinculada a la incertidumbre que a los números de la economía. La experiencia muestra que la convergencia del riesgo país no es lineal y que este tipo de correcciones son parte del proceso. Para el inversor, este escenario abre oportunidades. Con bonos de la parte larga de la curva que ya rinden por encima del 12% en dólares, los precios actuales incorporan un escenario bastante exigente. Nuestra recomendación es no vender en medio de la volatilidad, sino aprovecharla para recomponer posiciones de manera gradual”, consignó Lazzati.