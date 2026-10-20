La Selección Argentina suma bajas antes de los amistosos: el panorama de los lesionados

La Selección Argentina prepara la lista para los amistosos de noviembre con dos ausencias importantes: Lautaro Martínez y Emiliano Martínez quedaron descartados por lesión. A esas bajas se sumó la preocupación por Cristian Romero y Lisandro Martínez, aunque el panorama de ambos defensores es más favorable.

Los encuentros ante Uruguay, el 13 de noviembre, y Costa Rica, el 17, marcarán el comienzo de la etapa posterior a Lionel Messi. Lionel Scaloni deberá reorganizar el equipo y definir alternativas para el arco y el ataque.

Según informó TyC Sports, Lautaro sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo durante su actividad con Inter. El delantero tendrá entre cuatro y seis semanas de recuperación, por lo que no llegará a la próxima convocatoria.

Las alternativas ante la ausencia de Lautaro

La baja del atacante abre una oportunidad para otros delanteros que buscan consolidarse en la Selección Argentina. José Manuel López y Santiago Castro aparecen entre las opciones para disputar el puesto, junto con los nombres que decida incorporar el entrenador.

Scaloni tendrá así dos amistosos para probar variantes ofensivas sin uno de sus principales referentes de área, en una ventana que también estará atravesada por la renovación del equipo.

El Dibu estará un mes y medio afuera

Emiliano Martínez tampoco podrá participar de la fecha FIFA. El arquero fue operado por una fractura de mandíbula después de chocar de cabeza con Jarrad Branthwaite durante el encuentro del sábado entre Chelsea y Everton.

Los estudios de cabeza, espalda y cuello arrojaron resultados favorables, pero la recuperación lo mantendrá un mes y medio fuera de las canchas. Desde el hospital, transmitió un mensaje de confianza: “En unas semanas volvemos ya”.

Su ausencia obligará al cuerpo técnico de la Selección Argentina a definir quién ocupará el arco en los compromisos de noviembre.

Cuti Romero se recupera y Lisandro sufrió un golpe

Cristian Romero encendió las alarmas al retirarse con molestias del partido entre Atlético de Madrid y Espanyol. Los estudios realizados este lunes confirmaron una distensión en un aductor, con una recuperación estimada de diez días.

En el club español apuntan a que vuelva frente a Levante, el 31 de octubre. Si cumple esos plazos, el defensor podrá sumar competencia antes de incorporarse al seleccionado.

Lisandro Martínez, en tanto, fue reemplazado en el entretiempo del encuentro entre Leeds y Manchester United. Su salida respondió a un golpe, por lo que estará disponible para enfrentar a Como este miércoles por la Champions League.

Con Lautaro y el Dibu descartados, la atención de Scaloni estará puesta en la evolución de Romero y en el seguimiento de los posibles reemplazantes. Lisandro, por su parte, podrá integrar la convocatoria para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.