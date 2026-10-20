Advierten que autos usados pueden acumular multas millonarias que no figuran al comprarlos

Las multas de tránsito que aparecen después de transferir autos usados generan preocupación en el sector automotor argentino. La Cámara del Comercio Automotor (CCA) advirtió sobre inconsistencias en los informes de infracciones, que pueden omitir deudas antiguas y registrarlas tiempo después de concretada una operación. Según la entidad, se detectaron casos con multas acumuladas de hasta $20 millones que no figuraban en las consultas iniciales.

El problema surgió tras la eliminación, en octubre de 2024, de los convenios que el Ministerio de Justicia mantenía con las provincias para intercambiar información sobre patentes, sellados y multas. Con la finalización de esos acuerdos, dejó de ser obligatorio cancelar esas obligaciones para concretar una transferencia, lo que permitió realizar operaciones con deudas pendientes.

La CCA había advertido en noviembre de 2024 que esta modificación podía generar mayores dificultades administrativas e inseguridad jurídica para compradores, vendedores y empresas vinculadas con la comercialización de vehículos.

Por qué aparecen multas después de transferir un auto

Tras la eliminación del anterior mecanismo de intercambio de información, provincias y municipios impulsaron el Sistema Unificado de Administraciones Tributarias Subnacionales (SUATS), mediante el cual las jurisdicciones adheridas comunican a los registros automotores las deudas por infracciones, patentes y sellados.

Sin embargo, los informes del SUATS no garantizan que estén registradas todas las multas correspondientes a un vehículo. En algunos casos, una consulta muestra determinadas infracciones y, semanas o meses después, aparecen sanciones anteriores que no habían sido informadas.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, explicó que esta situación afecta la seguridad de las operaciones. "Se necesita tener un sistema que informe y que dé certeza. Cuando se pide un informe hoy aparecen una cantidad determinada de infracciones. Dentro de un tiempo pueden aparecer infracciones anteriores a la fecha en que se había pedido el informe", señaló.

El dirigente aseguró que se registraron casos de hasta $20 millones en infracciones que no habían sido cargadas. Según sostuvo, estas inconsistencias impiden que los compradores tengan certeza sobre las obligaciones vinculadas con el vehículo que adquieren.

Qué cambios reclama la Cámara del Comercio Automotor

Frente a esta situación, la entidad propuso modificar el funcionamiento del SUATS para que los informes de infracciones tengan carácter de libre deuda o produzcan efectos equivalentes.

Entre las principales medidas solicitadas, planteó que las multas sean incorporadas al sistema dentro de un plazo máximo de 30 días desde su generación y que no puedan cargarse retroactivamente deudas más antiguas.

También propuso que los certificados incluyan una aclaración sobre posibles infracciones pendientes de incorporación, que no deberían superar los 30 días anteriores a la emisión del documento.

"Lo que estamos pidiendo desde la Cámara es que, cuando se emita un informe de infracciones, se corte en ese momento la carga anterior a esa fecha o se establezca un plazo de 30 días para atrás, no más", explicó Lamas.

El representante de la CCA consideró inadmisible que un informe indique una deuda determinada y que posteriormente aparezcan obligaciones anteriores por montos superiores.

Asimismo, sostuvo que una solución definitiva sería que las infracciones quedaran asociadas al DNI del titular y no al vehículo, aunque reconoció que esa modificación resultaría más compleja.

Reunión con autoridades del sistema de infracciones

En busca de una solución, representantes de la Cámara del Comercio Automotor mantuvieron una reunión el 22 de septiembre de 2026 con Germán Krivocapich, presidente del SUATS y titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro, los dirigentes expusieron las dificultades detectadas y presentaron un caso concreto para demostrar las inconsistencias en la información sobre multas.

Sin embargo, según indicó la entidad, hasta el momento no recibieron una respuesta formal a sus planteos.

Krivocapich informó durante la reunión que se encontraba en análisis la posibilidad de establecer un acuerdo entre el SUATS y la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor.