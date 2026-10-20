Joven quiso escapar de un control, chocó su auto contra un árbol y murió

Un joven de 21 años murió tras impactar contra un árbol en la zona de San Juan. Habría intentado escapar de un control.
Un joven de 21 años murió este lunes por la mañana tras chocar contra un árbol en una de las esquinas más transitadas de la ciudad de Mendoza. Su acompañante de 23 años, fue llevado al hospital Central por politraumatismos.
Fuentes policiales informaron que el trágico hecho ocurrió minutos después de las 6. De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima, identificada como L. V. F. (21), circulaba por calle San Juan en dirección al norte al mando de un Chevrolet Corsa rojo. Por motivos que aún se investigan, perdió el control del vehículo e impactó frontalmente contra un árbol, entre Don Bosco y Alem.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron el auto con importantes daños en la parte delantera. El conductor se encontraba sin signos vitales y llevaba colocado el cinturón de seguridad.
En el vehículo también viajaba como acompañante Emmanuel Villouta, de 23 años, quien sobrevivió. Se trata del hermano de Alan Villouta, el joven que murió atropellado en el Acceso Sur en 2017. Fue llevado al hospital Central para su atención por golpes y pérdida de conocimiento.
Qué se sabe del accidente
Según los primeros informes municipales, un móvil de Capital detectó que el Corsa en el que viajaban los dos jóvenes hizo una maniobra no permitida –dobló en "U"– en la esquina de Fragata Moyano y San Martín y salió con dirección norte.
Fue perseguido por los municipales y dobló en Morón hacia el este. En el semáforo de Morón, el móvil de los preventores se le puso al costado y le pidió a los jóvenes que se detuvieran para identificarlos.
En ese momento, el conductor se dio a la fuga a alta velocidad por San Juan hacia el norte, por lo que fue perseguido por los municipales, quienes lograron ver que el vehículo se despistaba en la calle San Juan, tras pasar Don Bosco.
Calle San Juan, que suele estar poblada de vehículos estacionados, a esa hora estaba desierta, por lo que el auto de los jóvenes impactó violentamente contra un árbol de la vereda oeste.
El conductor falleció en el acto, en tanto que Emanuel Villouta resultó con heridas menores. El último parte médico del Hospital Central indica que el herido resultó con politraumatismo por colisión vial. Cuando llegó a la guardia del hospital capitalino se le realizaron todos los estudios correspondientes y se descartó hacer algún tipo de cirugía, por lo que “continúa en observación, siendo asistido por el equipo de salud mental”. (Los Andes)