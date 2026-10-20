El río Paraná superó los 7 metros en Corrientes y anticipan que seguirá creciendo

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a las localidades del Litoral argentino. En Corrientes, el nivel del agua superó los 7 metros y 380 personas debieron autoevacuarse ante el avance de la inundación. Además, los pronósticos hidrológicos anticipan que la onda de crecida continuará durante esta semana, con posibles consecuencias en las zonas rurales y ribereñas.

El ingeniero hidrólogo Juan Borús, del Instituto Nacional del Agua (INA), explicó que el Paraná se encamina a superar los 7 metros en el tramo de Corrientes y Resistencia. Según detalló, la onda de crecida ya está en desarrollo como consecuencia de las lluvias registradas durante los días anteriores.

El especialista advirtió que las precipitaciones previstas no necesariamente provocarán un pico más elevado, aunque podrían prolongar el período de aguas altas y favorecer nuevos anegamientos en sectores rurales.

Casi 400 personas autoevacuadas

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Corrientes informó que 380 personas, agrupadas en 103 familias, se encuentran autoevacuadas por la crecida del Paraná. El dato se difundió el lunes 19 de octubre, cuando el puerto de la capital registró una altura de 7,07 metros.

Ante el avance del agua, el municipio mantiene centros de evacuación para asistir a las familias afectadas. En paralelo, la Prefectura Naval Argentina recomendó evitar la navegación nocturna y no ingresar al río en sectores que no estén habilitados.

La situación genera preocupación en las zonas ribereñas, mientras las autoridades siguen la evolución del nivel del Paraná y las condiciones meteorológicas para los próximos días.

Itaipú y la crecida del Iguazú aportan caudal al Paraná

Borús señaló que la represa de Itaipú descarga un caudal cercano a los 17.000 metros cúbicos por segundo, un volumen significativo que contribuye al comportamiento del río aguas abajo.

A ese aporte se suma la crecida del río Iguazú, que llegó a transportar alrededor de 11.000 metros cúbicos por segundo. Según el especialista, la onda comenzó a estabilizarse en Puerto Iguazú y avanza aguas abajo por el Paraná.

En contraste, el hidrólogo indicó que el río Paraguay se encuentra estable, una diferencia importante al evaluar la situación de los principales cursos de agua de la región.

El Niño y las perspectivas de lluvias para el Litoral

Un informe técnico elaborado por equipos de la Universidad Federal de Santa María, de Brasil, y del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) ubica el período de mayor intensidad de El Niño entre octubre y los próximos meses.

Las proyecciones consultadas señalan una mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal en el sector oriental de la Cuenca del Plata, que incluye áreas de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, además de sectores del sur de Brasil.

El documento advierte, sin embargo, que la intensidad del fenómeno climático no determina por sí sola la magnitud de las lluvias ni de las inundaciones. También influyen la distribución de las precipitaciones, el estado previo de los suelos y los cauces, los aportes de agua desde otras zonas y la operación de las represas.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan mantener un seguimiento diario de las lluvias, los niveles de los ríos y las descargas de los embalses, además de revisar los planes de contingencia y los recursos disponibles para responder ante nuevas emergencias. (Corrientes Hoy)