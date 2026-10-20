Super Niño: cómo pueden influir las nubes sobre las temperaturas del verano

El fenómeno de El Niño podría alcanzar su máxima intensidad en diciembre de 2026 y mantener sus efectos sobre las condiciones meteorológicas de Argentina hasta los primeros meses de 2027, según explicó el licenciado en Ciencias Ambientales Inti Bonomo, quien analizó la evolución del calentamiento oceánico y su influencia sobre las temperaturas y la humedad.

Durante una entrevista con LN+, el especialista se refirió a las mañanas frías, los días nublados y las temperaturas frescas que se registran durante octubre, pese al avance de la primavera. Según señaló, la persistencia de la nubosidad es uno de los factores que permiten comprender por qué algunas regiones del país experimentan jornadas menos cálidas de lo habitual.

La relación entre la nubosidad persistente y las temperaturas frescas de octubre (archivo Elonce)

“Ahora va a seguir creciendo y el pico va a ser en diciembre”, anticipó Bonomo sobre la evolución del fenómeno. Sin embargo, aclaró que se trata de una proyección que podría modificarse y que sus consecuencias atmosféricas no necesariamente desaparecerán cuando el calentamiento oceánico alcance su punto máximo.

Por qué El Niño puede provocar días frescos y nublados

El especialista explicó que El Niño está asociado con un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, un proceso capaz de modificar la circulación atmosférica y las condiciones meteorológicas de distintas regiones.

Según su análisis, estas alteraciones pueden favorecer el transporte de humedad hacia el centro de Argentina y contribuir a la formación de una extensa cobertura de nubes. “Tenemos esta gran capa de nubes que nos está tapando el sol”, describió Bonomo.

El especialista distinguió entre el efecto del fenómeno sobre la temperatura global y lo que puede ocurrir en una región particular. Según explicó, un aumento de la temperatura a escala planetaria puede coexistir con condiciones más frescas en el centro de la Argentina, donde la cobertura de nubes limita el calentamiento durante el día.

“Tenemos esta gran capa de nubes que nos está tapando el sol”, describió Bonomo (archivo Elonce)

Para ilustrarlo, recurrió a una comparación cotidiana: la diferencia entre usar ropa blanca o negra bajo el sol. Las superficies claras reflejan una mayor proporción de la radiación, mientras que las oscuras absorben más energía.

Con las nubes, indicó, ocurre un proceso que ayuda a entender la persistencia del tiempo fresco: una parte de los rayos solares se refleja y no llega a calentar la superficie continental. En tanto, la nubosidad puede retrasar la llegada de temperaturas más elevadas, aunque eso no significa que el calor quede descartado para los próximos meses.

Además de reflejar parte de la radiación solar durante el día, Bonomo explicó que las nubes pueden dificultar la pérdida de parte del calor que ya ingresó. Ese mecanismo, sostuvo, podría favorecer temperaturas más estables, al moderar las diferencias entre los momentos de mayor calentamiento y aquellos en los que la superficie pierde energía.

Cuándo alcanzaría su pico el fenómeno de El Niño

La principal referencia temporal que dio Bonomo fue diciembre. Según el escenario que presentó, el calentamiento oceánico asociado al fenómeno todavía se encontraría en una etapa de crecimiento.

Sin embargo, hizo una aclaración sobre el alcance de esa proyección: “Son pronósticos, no dejan de ser pronósticos”. Por eso, señaló que habrá que observar tanto el momento en que comience el descenso como la velocidad con la que ocurra.

Cómo pueden influir las nubes sobre las temperaturas del verano (archivo Elonce)

El especialista también explicó que el pico no debe interpretarse automáticamente como el mes de mayor frío o de más lluvias en cada localidad argentina. En su exposición, lo relacionó con el máximo de la anomalía positiva de temperatura del océano, es decir, con el punto a partir del cual ese calentamiento comienza a disminuir.

La respuesta de la atmósfera, en cambio, puede extenderse más allá de ese momento. Bonomo sostuvo que la humedad incorporada al aire durante el desarrollo del proceso seguiría teniendo efectos durante los meses posteriores.

“Va a seguir hasta febrero, marzo, abril, por lo menos”, expresó al referirse a la persistencia de esa humedad. Así, planteó que un eventual máximo en diciembre no implicaría un cambio inmediato de las condiciones.