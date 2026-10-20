Vendió dos tinglados y le pagaron con cheques falsos: detuvieron a un hombre en Chaco por una estafa en La Paz

Un hombre de 44 años fue detenido este martes 20 de octubre en la provincia del Chaco, en el marco de una investigación por una estafa cometida contra un comerciante de La Paz, que había vendido dos tinglados y recibió cheques falsificados como forma de pago. El procedimiento fue realizado tras una investigación que involucró a efectivos policiales de tres provincias.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, la detención se concretó en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, mediante un operativo desarrollado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con colaboración de la Policía del Chaco.

La causa se inició el 12 de agosto de 2026 y quedó bajo la dirección del fiscal Facundo Barboza. A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al sospechoso y reunir elementos probatorios que motivaron la orden judicial de detención.

Cómo fue la estafa con cheques falsificados

De acuerdo con la información policial, el damnificado es un comerciante de La Paz que concretó la venta de dos tinglados en la provincia de Santa Fe.

Sin embargo, los cheques que recibió como pago resultaron ser apócrifos, lo que dio origen a la denuncia y a la posterior investigación penal.

Los investigadores realizaron diferentes diligencias y reunieron pruebas informáticas y documentales que permitieron establecer elementos de vinculación del hombre detenido con la maniobra denunciada.

Durante septiembre se desarrollaron procedimientos en las provincias de Chaco y Santa Fe, con intervención de la División Investigaciones Complejas de la Policía chaqueña y la Policía de Investigaciones santafesina.

En esos operativos se obtuvo documentación que fue incorporada a la causa y puesta a disposición de la Fiscalía interviniente.

Detención en Chaco y traslado a Entre Ríos

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia dispuso la detención del sospechoso de 44 años.

La medida se concretó este martes en Presidencia Roque Sáenz Peña, con la colaboración de efectivos de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó alojado a disposición del fiscal Facundo Barboza.

La investigación continúa en el ámbito judicial para determinar las responsabilidades correspondientes en la presunta maniobra de estafa.