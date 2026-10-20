 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Investigación por estafa en Entre Ríos

Vendió dos tinglados y le pagaron con cheques falsos: detuvieron a un hombre en Chaco por una estafa en La Paz

Un hombre de 44 años fue detenido en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, acusado de participar en una estafa contra un comerciante de La Paz. La investigación comenzó en agosto y permitió reunir pruebas en tres provincias. El sospechoso fue trasladado a Entre Ríos.

20 de Octubre de 2026
Estafa en La Paz: vendió tinglados y recibió cheques falsos
Estafa en La Paz: vendió tinglados y recibió cheques falsos Foto: archivo / ilustrativa

Un hombre de 44 años fue detenido en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, acusado de participar en una estafa contra un comerciante de La Paz. La investigación comenzó en agosto y permitió reunir pruebas en tres provincias. El sospechoso fue trasladado a Entre Ríos.

Un hombre de 44 años fue detenido este martes 20 de octubre en la provincia del Chaco, en el marco de una investigación por una estafa cometida contra un comerciante de La Paz, que había vendido dos tinglados y recibió cheques falsificados como forma de pago. El procedimiento fue realizado tras una investigación que involucró a efectivos policiales de tres provincias.

 

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, la detención se concretó en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, mediante un operativo desarrollado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con colaboración de la Policía del Chaco.

 

La causa se inició el 12 de agosto de 2026 y quedó bajo la dirección del fiscal Facundo Barboza. A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al sospechoso y reunir elementos probatorios que motivaron la orden judicial de detención.

Cómo fue la estafa con cheques falsificados

 

De acuerdo con la información policial, el damnificado es un comerciante de La Paz que concretó la venta de dos tinglados en la provincia de Santa Fe.

 

Sin embargo, los cheques que recibió como pago resultaron ser apócrifos, lo que dio origen a la denuncia y a la posterior investigación penal.

Los investigadores realizaron diferentes diligencias y reunieron pruebas informáticas y documentales que permitieron establecer elementos de vinculación del hombre detenido con la maniobra denunciada.

 

Durante septiembre se desarrollaron procedimientos en las provincias de Chaco y Santa Fe, con intervención de la División Investigaciones Complejas de la Policía chaqueña y la Policía de Investigaciones santafesina.

 

En esos operativos se obtuvo documentación que fue incorporada a la causa y puesta a disposición de la Fiscalía interviniente.

Detención en Chaco y traslado a Entre Ríos

 

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia dispuso la detención del sospechoso de 44 años.

 

La medida se concretó este martes en Presidencia Roque Sáenz Peña, con la colaboración de efectivos de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco.

 

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó alojado a disposición del fiscal Facundo Barboza.

 

La investigación continúa en el ámbito judicial para determinar las responsabilidades correspondientes en la presunta maniobra de estafa.

Temas:

paz Entre Ríos estafa cheques falsos cheques apócrifos tinglados comerciante estafado
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso