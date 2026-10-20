Inundación récord en Itatí: los vecinos se trasladan en botes y aseguran que "es caótica la situación”

La inundación en Itatí, Corrientes, alcanzó niveles récord este lunes, cuando el río Paraná llegó a los 8,24 metros y superó la marca máxima registrada durante la creciente de 2023. El avance del agua dejó viviendas anegadas, calles intransitables y alrededor de 300 personas evacuadas, mientras numerosas familias intentan resguardar sus muebles y electrodomésticos.

La situación es especialmente complicada en sectores como el barrio Ibiray, donde los vecinos deben movilizarse en botes y lanchas o utilizar pasarelas provisorias para atravesar las calles inundadas. La creciente también afectó la costanera, los campings y otros espacios cercanos al río.

Inundación récord en Itatí (foto Juano Tesone / Clarín)

De acuerdo con los registros de la Prefectura Naval Argentina, el Paraná alcanzó los 8,24 metros, superando en 17 centímetros el pico de 8,07 metros registrado en 2023. El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, advirtió que la onda de crecida podría continuar afectando a la región durante esta semana.

El agua ingresó a las casas y las familias intentan salvar sus pertenencias

En Itatí, una localidad ubicada a unos 70 kilómetros de la capital correntina, las consecuencias de la inundación se reflejan en viviendas donde el agua cubre los pisos y alcanza muebles, colchones y electrodomésticos.

Una de las vecinas afectadas es Nancy González, quien relató a Clarín cómo vivió el momento en que descubrió que el río había ingresado a su casa.

“Me puse a llorar porque no soporté. Duele, duele, ¿me entendés? Porque son cosas por las que vos trabajás. Las cosas se van fundiendo. No es fácil”, expresó.

Inundación récord en Itatí (foto Juano Tesone / Clarín)

En su vivienda, la mujer intentó poner a salvo una heladera colocándola sobre un mueble y apiló colchones para evitar que quedaran bajo el agua.

También acondicionó rápidamente un entrepiso para trasladar algunas pertenencias, aunque reconoció que no pudo resguardar todo lo que había en la casa.

Nancy recordó que el domingo, durante el Día de la Madre, todavía podían permanecer sentados frente a su vivienda observando cómo avanzaba el río.

“Ayer a la mañana estábamos acá afuera, sentados. Mi nieto, el más chico, se sentó solo y se puso a mirar la crecida. Le tomé una foto, me partió el corazón. El agua estaba lejos todavía, no había entrado a mi casa. A la noche entró y, a la mañana, cuando me desperté, estaba por todos lados”, contó.

Vecinos se trasladan en lanchas y cruzan por puentes provisorios

La creciente modificó por completo la vida cotidiana en los sectores más afectados de Itatí.

En el barrio Ibiray, algunas familias quedaron prácticamente aisladas y utilizan embarcaciones para trasladar alimentos, movilizarse o ayudar a sus vecinos. En determinados sectores, quienes intentan caminar deben atravesar calles donde el agua les llega hasta la cintura.

Para facilitar el paso, los habitantes instalaron pasarelas provisorias sobre los tramos anegados. Por esos cruces circulan adultos, niños y personas que transportan bicicletas o animales domésticos.

Inundación récord en Itatí (foto Juano Tesone / Clarín)

Uno de los vecinos afectados es Omar Donosio, quien describió la situación que atraviesan las familias del barrio Ibiray, donde también funcionan cabañas destinadas a pescadores y turistas.

“El agua ya está a un metro de alto. Si pasa de eso va a empezar a arrasar las casas. Por ahora estamos resistiendo, mirando. Si hay que levantar los muebles me ayudarán con la lancha”, relató a Clarín.

El hombre explicó que todavía no había decidido retirar sus pertenencias, aunque manifestó preocupación por la posibilidad de que el nivel del río continuara aumentando. “Mis vecinos dicen que no va a llegar el agua, pero pienso que nos va a llegar”, agregó.

La creciente superó el récord de 2023

La magnitud de la inundación quedó reflejada en los registros hidrométricos de la Prefectura Naval Argentina.

La medición de este lunes no solo superó el nivel de evacuación establecido para la localidad, sino también el máximo registrado durante la creciente de 2023.

“Es caótica la situación. En 2023 vino una crecida como esta, pero mucho menos. Esto es peor”, sostuvo Omar.

Inundación récord en Itatí (foto Juano Tesone / Clarín)

Según las estimaciones difundidas, alrededor de 300 personas fueron evacuadas en Itatí, mientras otras familias permanecen en sus viviendas y siguen de cerca el comportamiento del río.

El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, señaló que la onda de crecida amenaza con afectar con mayor intensidad a esta región durante la semana.

La incertidumbre sobre la evolución del Paraná mantiene en alerta a los pobladores, especialmente a quienes viven en las zonas más bajas.

La costanera desapareció bajo el agua

El paisaje de Itatí también sufrió importantes transformaciones por el avance del río.

La costanera quedó cubierta por el agua, los campings se encuentran anegados y algunos pasos habituales dejaron de ser transitables.

Inundación récord en Itatí (foto Juano Tesone / Clarín)

La Basílica de Nuestra Señora de Itatí, uno de los principales símbolos religiosos de Corrientes, permanece como referencia en una localidad donde la inundación afecta sectores ubicados a pocas cuadras del templo.

En las calles cercanas a las viviendas inundadas se observan vecinos transportando pertenencias, animales que deben ser trasladados en brazos y familias que intentan continuar con sus actividades pese a las dificultades.

La situación obliga a muchos habitantes a tomar una decisión difícil: abandonar sus hogares de manera preventiva o permanecer en ellos mientras el agua sigue avanzando.

La fe en la Virgen de Itatí en medio de la inundación

En la casa de Nancy González, el agua también alcanzó el sector donde conserva un altar dedicado a la Virgen de Itatí.

La imagen religiosa permanece elevada sobre una pared, fuera del alcance de la inundación. Para la mujer, representa un símbolo de esperanza en medio de la angustia.

“Nosotros creemos mucho. Pero ya no le pido a la Virgen, porque hace poco ella me dio la vida de mi hija. Mi hija tenía cáncer de mama y salió todo bien hasta ahora. Agradezco todos los días que me levanto”, contó.

Inundación récord en Itatí (foto Juano Tesone / Clarín)

Nancy aseguró que intenta mantener el ánimo de sus tres hijas, sus seis nietos y su esposo, aunque reconoció que la situación es dolorosa. “Esto va a mejorar si así Dios lo decide”, expresó.

Pese a que su propia vivienda está inundada, la mujer comenzó a preparar bolsas con ropa para ayudar a otras familias que atraviesan situaciones aún más difíciles.

“Cuando se termine todo esto, cuando las cámaras se vayan, tanta gente va a necesitar, y duele”, reflexionó.

También cuestionó la respuesta de algunos dirigentes políticos y sostuvo que, a su entender, la asistencia debe mantenerse cuando disminuya la atención pública sobre la emergencia.