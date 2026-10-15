Con la Virgen de Itatí en brazos, recorrió las calles inundadas mientras el río Paraná sigue creciendo

En medio de la creciente del río Paraná, el músico Sergio Ayala recorrió las calles inundadas de Itatí, Corrientes, con una imagen de la Virgen de Itatí en brazos. La escena quedó registrada en un video difundido por las redes sociales de la Basílica y mostró un gesto de fe y acompañamiento a las familias afectadas por el avance del agua.

La recorrida se realizó en la Costanera del Cuarto Centenario, uno de los sectores afectados por la inundación. Con la imagen de la Virgen y canciones, Ayala compartió un mensaje de esperanza con los vecinos que atraviesan la emergencia hídrica.

El episodio ocurrió mientras el río Paraná continúa creciendo y provoca anegamientos en distintos sectores de la localidad correntina, donde se declaró la emergencia hídrica.

El río Paraná alcanzó los 6,80 metros en Itatí

Según los datos difundidos de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná llegó a los 6,80 metros, altura que marca el nivel de alerta en Itatí. La cota de evacuación está establecida en 7,50 metros.

En apenas 48 horas, el avance del agua cubrió completamente sectores de la costanera, incluida la calle, y afectó campings cercanos a la ribera.

Creciente en Itatí (foto Diario Época)

También se registraron anegamientos en las zonas más bajas del barrio Ibiray, mientras que en el camping próximo al ex muelle el agua ingresó por los desagües pluviales y alcanzó algunas parcelas.

Familias autoevacuadas por la creciente

Ante el avance del río, algunas familias comenzaron a trasladarse por sus propios medios a viviendas de familiares, mientras que otros vecinos fueron llevados a la casa del promesero. Hasta el momento no se precisó la cantidad de personas que debieron abandonar sus hogares.

El agua también avanzó sobre la rampa de bajada de lanchas y la franja de playa, por lo que se mantiene el seguimiento de la situación.

Creciente en Itatí (foto Diario Época)

De acuerdo con las proyecciones mencionadas en los informes locales, el pico de la creciente podría producirse durante el próximo fin de semana, aunque su evolución dependerá del comportamiento del río y de las lluvias en las cuencas superiores.