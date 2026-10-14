Creciente del río Paraná: advierten que "son las primeras manifestaciones evidentes de El Niño"

La crecida del río Paraná comienza a mostrar, según especialistas provinciales, las primeras manifestaciones visibles del fenómeno de El Niño en la región. El director general de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos, Óscar Pintos, explicó a Elonce que las intensas precipitaciones registradas en Brasil y Paraguay provocaron una importante acumulación de agua en la cuenca alta.

"Estas son las primeras manifestaciones evidentes, visibles y constatables del fenómeno de El Niño en nuestra región", afirmó el funcionario. Según detalló, las lluvias incrementaron los aportes hacia las represas de Itaipú y Yacyretá, que debieron aumentar sus descargas para mantener niveles operativos seguros.

Pintos señaló que ambas represas tienen una capacidad limitada para regular grandes volúmenes de agua. Por eso, cuando las precipitaciones se mantienen durante períodos prolongados, necesitan liberar parte del caudal acumulado, lo que repercute posteriormente en las localidades ubicadas aguas abajo.

Qué puede pasar con el río Paraná

El funcionario explicó que el comportamiento del río durante las próximas semanas dependerá de la evolución de las lluvias y de las decisiones operativas de las represas. Si logran recuperar sus niveles de seguridad y reducir las descargas, la creciente podría presentarse como un pulso transitorio.

"Si las represas pueden recomponer sus niveles de altura de seguridad, seguramente, si se cierran las compuertas, esto será como un pico de una creciente y después volverá a los niveles más normales", sostuvo Pintos.

En ese sentido, remarcó que las estimaciones deben actualizarse constantemente. Durante la entrevista mencionó una posible altura de entre 4,30 y 4,50 metros hacia el 22 de octubre, aunque aclaró que se trata de un escenario condicionado por el comportamiento de la cuenca.

Las diferencias con la situación del río Uruguay

Pintos explicó que los ríos Paraná y Uruguay presentan comportamientos diferentes porque reciben aportes de cuencas distintas. Por ese motivo, una creciente en uno de ellos no necesariamente coincide con la evolución del otro.

Según indicó, los pronósticos del Instituto Nacional del Agua anticipan para esta semana un descenso gradual del río Uruguay en localidades como Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, después de los niveles elevados registrados.

Sin embargo, advirtió que esa disminución no significa que el fenómeno haya finalizado. Las condiciones hidrológicas continuarán sujetas a las precipitaciones y a la evolución de los caudales en las próximas semanas.

Los antecedentes de grandes crecientes

Al analizar posibles antecedentes, Pintos mencionó las crecientes de 2015 y 2016 como referencias para evaluar el comportamiento actual de los ríos.

También señaló que algunos modelos climáticos permiten establecer comparaciones con el episodio de El Niño de 1997 y 1998, aunque aclaró que todavía existe incertidumbre sobre su intensidad.

Finalmente, recordó que el fenómeno de 1982 y 1983 fue uno de los más intensos de las últimas cinco décadas. No obstante, insistió en que las proyecciones actuales deben interpretarse con cautela y revisarse a medida que se conozcan nuevos datos.