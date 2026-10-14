Frigerio sobre la crecida de los ríos: “Estamos más preparados que nunca antes”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió este miércoles a la crecida de los ríos y las medidas de prevención ante un posible fenómeno de El Niño; el mandatario entrerriano cuestionó las informaciones que describen una situación de emergencia generalizada en la provincia y aseguró que el Gobierno trabaja junto con los municipios para reducir el impacto de eventuales inundaciones.

Frigerio fue consultado por las noticias que describen un escenario crítico en ciudades como Concordia, Colón y Gualeguaychú debido a la creciente del río Uruguay y las informaciones difundidas sobre posibles inundaciones en localidades entrerrianas.

En respuesta, el gobernador cuestionó la difusión de imágenes que, según afirmó, no reflejan la situación actual de la provincia. “Lamento que se mal informe a la gente. Lo lamento porque eso afecta también nuestra fuente de trabajo”, expresó.

Rogelio Frigerio, gobernador (foto Elonce)

El mandatario relacionó esas publicaciones con sus posibles consecuencias para la actividad turística y recordó los resultados del último feriado de octubre. “Tuvimos un fin de semana largo muy bueno en términos del turismo y quizás podría haber sido aún mejor, pero se registró casi un 80% de ocupación”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que algunas imágenes difundidas en medios nacionales no serían representativas de las condiciones actuales. “Estas imágenes que salen en algunos medios, que no son reales, claramente no nos ayudan”, afirmó.

“Estamos más preparados que nunca antes”

Frigerio aseguró que el Gobierno provincial trabaja en la prevención de posibles inundaciones ante el fenómeno climático de El Niño, que, según sus declaraciones, comienza a manifestarse.

“Estamos más preparados que nunca antes para enfrentar un fenómeno como el de El Niño que se avecina y que recién está empezando”, sostuvo.

El mandatario explicó que la Provincia mantiene una coordinación con los municipios, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y las Fuerzas Armadas para organizar las respuestas ante eventuales emergencias.

Frigerio recorrió Concordia (archivo Gobierno de Entre Ríos)

Entre las tareas mencionó la preparación de espacios de evacuación y la revisión de infraestructura destinada a reducir el impacto de las crecidas.

“Estamos trabajando con los municipios como nunca antes se hizo, con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, con las Fuerzas Armadas incluso, que también siempre nos colaboran y mucho, preparando los lugares de evacuación de la gente, intentando que sean la mínima cantidad”, detalló.

También recordó obras ejecutadas durante su gestión como ministro del Interior y Obras Públicas de la Nación, entre ellas las defensas de Concordia, Concepción del Uruguay y Paraná.

Las obras y los controles para prevenir inundaciones

Frigerio explicó que las tareas preventivas incluyen inspecciones de las defensas costeras y de las estaciones de bombeo. En ese sentido, mencionó la revisión de la defensa sur de Concordia y de las obras de protección de Concepción del Uruguay y Paraná.

El gobernador sostuvo que estas acciones buscan anticiparse a eventuales aumentos importantes del caudal de los ríos. “Estamos repasando las estaciones de bombeo, haciendo todo lo que hay que hacer en seco para prevenir o amortiguar el impacto del fenómeno de El Niño”, señaló.

Además, aseguró que el avance tecnológico permite contar con mejores herramientas para estimar el comportamiento de los cursos de agua y prever las necesidades de asistencia.

Según explicó, la intención es informar periódicamente sobre las condiciones hidrológicas y los posibles escenarios de evacuación.

El pedido de tranquilidad a la población

Sobre la evolución inmediata del río Uruguay, Frigerio señaló que, según la información que manejaba el Gobierno provincial, durante esta semana se registraba un descenso. “No sabemos qué va a ocurrir la semana que viene, pero también lo vamos a informar y estamos preparados”, expresó.

El mandatario pidió que la información sobre las crecidas se difunda con responsabilidad y aseguró que las autoridades darán a conocer las actualizaciones oficiales. “Hay que ser muy responsables, tener una sola información y saber que lo vamos a hacer público, que vamos a hacer público todo”, afirmó.

Finalmente, reconoció que las medidas preventivas no pueden impedir los fenómenos naturales, aunque sostuvo que permiten reducir sus consecuencias.

“Hay que darle tranquilidad a la población. Estamos preparados, no vamos a vencer a la naturaleza. Si El Niño llega y llega fuerte, lo que vamos sí a poder hacer es amortiguar el impacto de El Niño, sobre todo en un sector grande de la población”, concluyó.

Frigerio respaldó el proyecto de Ficha Limpia

Las declaraciones se produjeron en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde el mandatario presentó los avances del plan estratégico de infraestructura logística y portuaria, junto a representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Consultado por la reunión de comisión prevista para este miércoles en el Senado entrerriano, donde se analizará el proyecto de Ley de Transparencia y Ética Pública, conocido como Ficha Limpia, Frigerio ratificó su respaldo a la iniciativa.

Ante la pregunta sobre si el texto legislativo respondía a sus expectativas, contestó: “Sí, por supuesto, si no, no lo estaríamos apoyando”.

El gobernador vinculó la propuesta con otras medidas impulsadas desde el comienzo de su administración, entre ellas la eliminación de los gastos reservados, la Ley de Acceso a la Información Pública y la reforma electoral.

“El corazón del proyecto tiene que ver con la impronta que le dimos a nuestra gestión desde el primer momento”, expresó.

Además, consideró que estas iniciativas forman parte de una política destinada al fortalecimiento institucional. “Hay un montón de cosas que hacen al fortalecimiento de nuestras instituciones y a la transparencia, y esta es una más”, señaló.

Frigerio manifestó su expectativa de que el proyecto obtenga dictamen en comisión y pueda avanzar en su tratamiento legislativo. “Esperemos que hoy salga el despacho de comisión”, indicó.

La reunión con gobernadores y el ministro de Economía

En otro tramo de la conferencia, el mandatario confirmó que el viernes participará de un encuentro con otros gobernadores y el ministro de Economía, en el marco de una actividad organizada por el Consejo Federal de Inversiones.

Según adelantó, la reunión tendrá como ejes principales el desarrollo económico, la producción y el empleo privado. “Vamos a juntarnos a hablar de desarrollo económico, de desarrollo productivo, de empleo en el sector privado, que son las cosas que más nos importan”, afirmó.

Frigerio descartó que las cuestiones electorales ocupen un lugar central en el encuentro. “Seguramente no haya tiempo ni ganas de hablar de cuestiones electorales”, sostuvo.

El gobernador reconoció que las discusiones políticas despiertan interés periodístico, pero consideró que las preocupaciones actuales de la población están vinculadas con otros asuntos.

“Yo creo, y lo digo siempre, la política tiene que empezar a hablar y a ocuparse y a dedicarse a las cosas que le importan a la gente, y hoy a la gente la cuestión electoral no le importa nada”, manifestó.