Crecida del río Paraná: monitorean a 36 familias isleñas y trasladaron más de 5.000 animales

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a las autoridades, que intensificaron el monitoreo de las zonas ribereñas y las islas ante el avance del agua. El jefe de Prefectura Paraná, Pedro Vila, confirmó a Elonce que 36 familias isleñas permanecen bajo seguimiento, mientras continúan los operativos para trasladar ganado hacia tierra firme.

El funcionario explicó que el aumento del caudal proveniente del norte ya comienza a sentirse en la región. Este miércoles 14 de octubre, a las 9 horas, el río registró una altura de 3,51 metros en el puerto de Paraná, según precisó durante la entrevista.

"Ahora comienza a sentirse realmente la subida del río, como consecuencia del mayor volumen de agua proveniente de las represas de Yacyretá e Itaipú”, señaló Vila. Además, indicó que la creciente avanza lentamente, aunque todavía no es posible establecer una altura máxima definitiva.

Pedro Vila, prefecto principal (Elonce)

Monitoreo de familias y traslado de ganado

Respecto de la situación de los habitantes de las islas, el prefecto informó que 36 familias se encuentran identificadas y monitoreadas. Todas disponen de medios de movilidad para trasladarse al continente y cuentan con familiares en tierra firme, lo que facilitaría una eventual autoevacuación.

"Todos cuentan con movilidad como para volver a tierra, por suerte. Tienen familiares de este lado también, así que podrían autoevacuarse en algún caso", explicó. Asimismo, aseguró que el seguimiento de las condiciones de las costas isleñas permanece actualizado.

En paralelo, Prefectura trabaja junto a la Dirección de Ganadería provincial y productores de la región. Más de 5.000 cabezas de ganado fueron trasladadas desde las islas hacia el continente, en un operativo que comprende desde La Paz hasta Ibicuy. Vila anticipó que estas tareas continuarán intensificándose.

Preparativos ante posibles evacuaciones

Consultado sobre las viviendas cercanas al agua en sectores ribereños de Paraná, Vila sostuvo que los habitantes ya recibieron advertencias preventivas. También confirmó que la Provincia y el municipio preparan espacios para alojar a posibles evacuados.

"En el caso de que tengan alguna emergencia, se va a colaborar", expresó. No obstante, aclaró que hasta el momento de la entrevista no se habían registrado evacuaciones ni autoevacuaciones.

Finalmente, destacó que Prefectura Paraná cuenta con aproximadamente 100 efectivos y puede solicitar refuerzos. El seguimiento incluye información de 53 puntos de monitoreo de la vía troncal de navegación, con registros cada 30 minutos, además de datos del Instituto Nacional del Agua.