Cortaron tramos misioneros de Ruta 12 por la crecida del río Paraná: los desvíos habilitados

La Ruta Nacional 12 permanece cortada entre las localidades de El Alcázar y Eldorado, en la provincia de Misiones, debido a la crecida del río Paraná y el aumento del caudal del arroyo Paranay. Vialidad Nacional dispuso la interrupción preventiva del tránsito durante la noche del martes, ante el riesgo que representa el avance del agua en el sector del puente.

La medida comenzó a regir después de las 23:45 del martes y afecta al tramo comprendido entre el acceso a El Alcázar, en el kilómetro 1501,50, y la rotonda de avenida Los Fundadores, en el kilómetro 1540,60, en Eldorado. La restricción alcanza al transporte de cargas, colectivos y vehículos particulares que circulan por este corredor vial del norte misionero.

Desde Vialidad Nacional aclararon que el agua se encuentra a 1,70 metros de la cinta asfáltica, por lo que se mantiene el monitoreo permanente del puente sobre el arroyo Paranay. Sin embargo, el incremento sostenido del caudal motivó la decisión de impedir la circulación general para evitar situaciones de riesgo, publicó El Territorio.

Cuándo podría habilitarse nuevamente la Ruta 12

El corte fue dispuesto de manera preventiva y su duración dependerá de la evolución del nivel del agua, las condiciones meteorológicas y las verificaciones que realicen los organismos competentes. Mientras tanto, se solicitó a los conductores evitar el tramo interrumpido y utilizar los recorridos alternativos establecidos.

Según publicó El Territorio, desde las primeras horas de este miércoles, la interrupción es total y no se permite la circulación de ningún tipo de vehículo. La situación ocasionó largas filas, especialmente del lado de El Alcázar, debido a que se trata de un sector con un importante movimiento de transporte de cargas y camiones que trasladan distintos productos.

Como alternativa obligatoria para el tránsito en general y el transporte de cargas, las autoridades dispusieron la circulación por la Ruta Provincial 211.

Cuáles son los desvíos habilitados para circular

Ante el cierre de la Ruta Nacional 12, se dispusieron desvíos obligatorios a través de las rutas provinciales 11, 20 y 17, y la Ruta Nacional 14.

Para quienes viajan desde Posadas hacia el norte de Misiones, el recorrido alternativo comienza en El Alcázar, donde deben tomar la Ruta Provincial 11 en dirección a Dos de Mayo.

Desde esa localidad, los vehículos deben continuar por la Ruta Nacional 14, atravesar San Vicente y llegar hasta San Pedro. Allí corresponde tomar la Ruta Provincial 20 hacia Pozo Azul y luego conectar con la Ruta Provincial 17, que conduce hasta Eldorado.

En sentido contrario, quienes se trasladan desde Puerto Iguazú hacia Posadas deben realizar el recorrido inverso.

En ese caso, desde Eldorado deben tomar la Ruta Provincial 17 hacia Pozo Azul, continuar por la Ruta Provincial 20 hasta San Pedro y luego circular por la Ruta Nacional 14 hasta Dos de Mayo.

Finalmente, deberán utilizar la Ruta Provincial 11 hasta El Alcázar, donde podrán retomar la Ruta Nacional 12.

Qué vehículos pueden circular por el sector afectado

Las autoridades informaron que se mantiene una habilitación restringida para residentes de Puerto Piray, Montecarlo y Caraguatay, siempre que cuenten con autorización especial y respeten las indicaciones del personal de seguridad.

Esta excepción permite determinados desplazamientos locales, pero no implica una autorización para atravesar los puentes afectados por la creciente.

La restricción general continúa vigente para el transporte pesado, los colectivos y los vehículos provenientes de otras localidades.

Los controles se concentran en los accesos al tramo interrumpido, donde se orienta a los conductores hacia los caminos alternativos.

Operativo de seguridad y recomendaciones a los conductores

En la zona trabajan efectivos de la Unidad Regional XV de Montecarlo, junto con personal de Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y la concesionaria Caminos de la Selva.

Los equipos realizan tareas de prevención, ordenamiento vehicular y control de los accesos para impedir que los conductores ingresen a sectores considerados riesgosos.

Desde la concesionaria recomendaron planificar los viajes con anticipación, debido a que los desvíos establecidos pueden generar demoras y aumentar considerablemente las distancias de traslado.

También solicitaron circular con máxima precaución, reducir la velocidad y respetar las señales de tránsito y las instrucciones del personal desplegado en el operativo.