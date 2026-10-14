El norte de Misiones en alerta por la crecida del río Paraná

La crecida del río Paraná y del arroyo Piray Guazú mantiene en alerta al norte de Misiones, donde el avance del agua afecta sectores costeros y se acerca a infraestructuras viales estratégicas. Según trascendió, este martes a las 13, el nivel del arroyo Piray Guazú se encontraba a unos dos metros de alcanzar el puente conocido como Banana, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, que conecta los departamentos Montecarlo y Eldorado.

En paralelo, parte de la costanera de Puerto Piray quedó bajo agua como consecuencia del aumento del nivel del Paraná. La situación genera preocupación por los efectos de la creciente sobre los espacios públicos y la circulación en la zona.

El escenario se desarrolla en un contexto de lluvias persistentes y aumento de los caudales en distintos cursos de agua de la provincia. Las autoridades mantienen el seguimiento de los niveles para evaluar posibles riesgos y definir medidas preventivas, indica Misiones OnLine.

Las condiciones meteorológicas se enmarcan en el fenómeno de El Niño, que modifica los patrones de circulación atmosférica y puede favorecer lluvias más intensas en determinadas regiones.

Según las proyecciones de especialistas, sus efectos podrían extenderse hasta abril de 2027. Este escenario mantiene la preocupación por la continuidad de las precipitaciones y la posibilidad de nuevas crecidas en los ríos y arroyos de Misiones.

Las lluvias ya superaron el promedio de todo octubre

Las intensas lluvias registradas durante los primeros 13 días de octubre de 2026 dejaron acumulados significativos en Misiones, con valores que en algunas estaciones ya superaron el promedio histórico correspondiente al mes completo. Los informes de la Dirección General de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología y del Observatorio Agrometeorológico del INTA Cerro Azul muestran que las precipitaciones tuvieron especial incidencia en el norte provincial, la zona del Alto Uruguay y Posadas.

De acuerdo con el monitoreo provincial actualizado al 13 de octubre, cuatro de las diez estaciones relevadas por Alerta Temprana ya superaron su promedio mensual de precipitaciones. Se trata de Posadas, El Soberbio, Andresito Reserva y Puerto Iguazú, donde las lluvias acumuladas durante los primeros días del mes alcanzaron valores superiores a los habituales para todo octubre.

En Posadas, una de las estaciones registró 257 milímetros acumulados, frente a un promedio mensual de 253,4 milímetros. Esto representa un excedente de 3,6 milímetros cuando todavía restan 18 días para finalizar octubre. Sin embargo, otra estación de la capital provincial, perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó 243,3 milímetros, es decir, 10,1 milímetros por debajo del promedio. La diferencia responde a registros obtenidos en distintos puntos de medición.

En la zona norte, Andresito acumuló 277,8 milímetros, cuando el promedio histórico de octubre es de 247 milímetros. De esta manera, el registro ya supera en 30,8 milímetros lo esperado para el mes completo, lo que representa un exceso aproximado del 12,5%.

Una situación similar se observa en Puerto Iguazú, donde las precipitaciones alcanzaron los 276,3 milímetros, frente a una media de 247 milímetros. En este caso, el excedente es de 29,3 milímetros, equivalente a aproximadamente un 11,9% por encima del promedio mensual.

En El Soberbio, la estación meteorológica registró 256,8 milímetros durante octubre, mientras que el promedio mensual es de 227,6 milímetros. La diferencia positiva alcanza los 29,2 milímetros, un exceso cercano al 12,8%.

Estos valores reflejan que algunas zonas de la provincia ya recibieron, en menos de la mitad del mes, más precipitaciones que las que normalmente se acumulan durante los 31 días de octubre.