Cataratas del Iguazú: vuelven a cerrar circuitos turísticos por la fuerte crecida del río

El Parque Nacional Iguazú volverá a cerrar este miércoles 14 de octubre los circuitos Inferior y Superior de las Cataratas, debido a la crecida extraordinaria del río Iguazú. La medida fue comunicada por las autoridades del área protegida y la concesionaria Iguazú Argentina SA, luego de una breve reapertura realizada durante el martes.

La decisión respondió al incremento del caudal, que volvió a superar los parámetros de seguridad establecidos para permitir la circulación de visitantes por las pasarelas. Durante el domingo, el río había alcanzado aproximadamente 12.000 metros cúbicos por segundo, un volumen diez veces superior a sus valores habituales.

Los senderos y las pasarelas de acceso a los saltos permanecerán cerrados como medida preventiva, mientras continúe el monitoreo de las condiciones hidrológicas. El nivel del río registró un nuevo aumento durante la tarde del martes, lo que obligó a revisar nuevamente la operatoria turística.

Qué sectores permanecerán cerrados en Cataratas

Además de las restricciones en los circuitos Inferior y Superior, el seguimiento de la crecida obligó a modificar las operaciones náuticas en el Puerto de Iguazú.

También se dispuso el cierre preventivo de la ruta nacional 101 y de los senderos Verde y Macuco, ubicados dentro del Parque Nacional Iguazú.

Las autoridades señalaron que las decisiones se adoptaron de acuerdo con los protocolos de seguridad vigentes, ante el riesgo que representa la fuerza del agua sobre las estructuras y los sectores destinados al tránsito de turistas.

El comportamiento del río continuará bajo observación, debido a que las condiciones meteorológicas podrían provocar nuevas variaciones en el caudal durante los próximos días.

Qué actividades estarán habilitadas este miércoles

Pese al cierre de los principales circuitos turísticos, el Parque Nacional Iguazú mantendrá habilitados determinados servicios y espacios destinados a los visitantes.

Entre las actividades y establecimientos que podrán funcionar se encuentran:

El Centro de Visitantes Yvyrá Retá.

El espacio Territorio Yaguareté.

Los locales gastronómicos y comerciales.

La excursión náutica Gran Aventura.

Los restaurantes El Fortín y La Selva.

Los servicios del Hotel Gran Meliá.

El funcionamiento de estos espacios estará sujeto a la evolución de las condiciones del río y a las disposiciones de seguridad que puedan adoptarse. Por ese motivo, recomendaron a los turistas y prestadores consultar los canales oficiales antes de organizar recorridos o contratar actividades dentro del área protegida.

La crecida del río llegó a niveles extraordinarios

El episodio comenzó a generar complicaciones durante el fin de semana, cuando el aumento del caudal obligó a restringir el acceso a distintos sectores de las Cataratas.

En los momentos de mayor intensidad, el río Iguazú registró aproximadamente 12.000 metros cúbicos por segundo, lo que provocó que el agua avanzara sobre sectores de las pasarelas y modificara considerablemente el paisaje habitual.

La fuerza de la corriente generó imágenes poco frecuentes en uno de los principales destinos turísticos de Argentina, mientras las autoridades implementaban medidas para evitar riesgos entre los visitantes y trabajadores.

Durante el martes se había concretado una reapertura parcial, pero el nuevo incremento del caudal obligó a disponer restricciones para este miércoles.

Advierten que podrían registrarse nuevas crecidas

Los especialistas vincularon el comportamiento del río con las abundantes precipitaciones registradas aguas arriba de la cuenca, principalmente en el sur de Brasil, y con las condiciones asociadas al fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Según informaron las autoridades, los análisis meteorológicos anticiparon la posibilidad de nuevos pulsos de crecida en los principales ríos de la región durante las próximas jornadas.

Esta situación podría repetirse a lo largo del período de lluvias estacionales, hasta que las cuencas hídricas de la región trinacional recuperen condiciones de mayor estabilidad.

El incremento de los aportes de agua también afectó a los ríos Paraná y Uruguay, donde se registraron alteraciones en los niveles y desbordes en sectores ribereños.

En ese contexto, las centrales hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá realizaron aperturas de compuertas para regular los niveles de agua ante el aumento de los caudales.

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú reiteraron que la reapertura de los circuitos dependerá de la evolución del río y de las condiciones de seguridad, por lo que solicitaron a los visitantes mantenerse informados mediante las comunicaciones oficiales.