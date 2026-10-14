El río sigue creciendo y alcanzaría el nivel de evacuación hacia fines de mes en Paraná

El río Paraná continúa en ascenso frente a la capital entrerriana y alcanzó este miércoles 14 de octubre una altura de 3,51 metros, según los registros de Prefectura a los que accedió Elonce. La medición representa un incremento de dos centímetros respecto del último registro del martes y mantiene al curso de agua por debajo de los niveles de alerta y evacuación establecidos para la ciudad.

Sin embargo, las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) anticipan que la creciente podría intensificarse durante las próximas semanas. De acuerdo con las estimaciones difundidas, el río llegaría a los 4 metros el 20 de octubre y podría alcanzar los 5,12 metros el 27 de octubre, una altura superior al nivel de evacuación de Paraná.

Actualmente, el nivel de alerta en la capital provincial está fijado en 4,70 metros, mientras que el de evacuación se ubica en 5 metros. Esto significa que, con la altura registrada este miércoles, el río se encuentra 1,21 metros por debajo del primero y 1,51 metros por debajo del segundo.

Cuándo podría alcanzar el nivel de evacuación en Paraná

Las estimaciones del INA indican que el río Paraná mantendría una tendencia creciente durante las próximas semanas, impulsada por el avance de una onda de crecida desde sectores superiores de la cuenca.

Para el 20 de octubre, el organismo proyecta una altura cercana a los 4 metros frente a la capital entrerriana. De concretarse ese escenario, el río aumentaría aproximadamente 51 centímetros respecto de la medición actual, aunque todavía permanecería por debajo del nivel de alerta.

Pronostico hidrométrico del río Paraná en el tramo argentino (fuente INA)

La proyección más significativa corresponde al 27 de octubre, cuando el curso de agua podría alcanzar los 5,12 metros. Esa marca representaría una superación de 42 centímetros sobre el nivel de alerta y de 12 centímetros sobre el nivel de evacuación.

No obstante, se trata de estimaciones hidrológicas sujetas a modificaciones según las lluvias, los aportes de los afluentes y el comportamiento del río en los próximos días.

El INA advierte por una creciente aguas arriba

En su reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata, el Instituto Nacional del Agua informó que el tramo del río Paraná comprendido entre Corrientes y La Paz presenta una tendencia ascendente.

El organismo explicó que este comportamiento está relacionado con el tránsito de una onda de crecida en niveles medios altos y altos, asociada al patrón de descarga de la represa de Yacyretá.

Además, señaló que el fenómeno responde a la combinación de aportes provenientes del río Iguazú, el Alto Paraná y el incremento de los caudales de la propia cuenca.

Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata (fuente INA)

Actualmente, en Corrientes y Barranqueras se registran alturas correspondientes a aguas medias altas, mientras que en los sectores ubicados hacia La Paz el río continúa creciendo desde niveles medios hacia medios altos.

El INA anticipó que durante los próximos siete a diez días podría sostenerse un ascenso pronunciado hacia niveles de aguas altas, especialmente en las secciones superiores.

Las fechas previstas para superar los niveles de alerta

El informe oficial detalló los períodos en los que existe mayor probabilidad de que el río supere las alturas de referencia en distintas localidades.

En Corrientes y Barranqueras, se prevé una posible superación del nivel de alerta a partir del 15 de octubre, mientras que desde el 17 de octubre existe probabilidad de alcanzar o superar el nivel de evacuación.

Una situación similar se proyecta para Goya, donde el nivel de alerta podría superarse desde el 15 de octubre y el de evacuación a partir del 17.

En Reconquista, las estimaciones ubican la posible superación del nivel de alerta desde el 16 de octubre, con probabilidades de exceder el nivel de evacuación desde el 17.

Por su parte, en La Paz, el INA anticipa una alta probabilidad de superar el nivel de alerta desde el 17 de octubre y una posible superación del nivel de evacuación a partir del 19 de octubre.

Estas proyecciones corresponden a las localidades mencionadas y no implican que Paraná capital alcance esas mismas alturas en las mismas fechas.

Qué se espera para Paraná y Santa Fe

Aguas abajo, en el tramo comprendido entre Santa Fe, Paraná y Rosario, el río presenta actualmente un ascenso gradual dentro de los niveles de aguas medias.

Según el INA, este comportamiento responde al avance de la onda de crecida que se desplaza desde el norte de la cuenca.

Para los próximos 15 días, el organismo prevé que la tendencia ascendente se intensifique y que el río continúe aumentando desde aguas medias hacia medias altas.

En particular, el reporte señala que existen posibilidades de que Paraná y Santa Fe se aproximen o superen el nivel de alerta durante los últimos diez días de octubre.

De esta manera, aunque el río Paraná todavía se encuentra por debajo de los niveles críticos frente a la capital entrerriana, las proyecciones oficiales indican que la creciente continuará y requerirá un seguimiento de las mediciones y de los próximos informes hidrológicos.