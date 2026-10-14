Frigerio destacó la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía: “Será un punto de inflexión en la historia de la provincia”

El gobernador Rogelio Frigerio destacó la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía Paraná-Paraguay y aseguró que representará “un punto de inflexión” para el desarrollo económico y productivo de la provincia. Las declaraciones fueron realizadas este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde se presentaron avances de un plan estratégico de inversiones en infraestructura logística y portuaria, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Durante la jornada, Frigerio estuvo acompañado por Ignacio Lamothe, secretario general del CFI, con quien firmó un acuerdo de colaboración para continuar fortaleciendo el Plan Estratégico de Desarrollo de Entre Ríos. El mandatario remarcó que la asistencia técnica del organismo fue fundamental para concretar la incorporación provincial al sistema de navegación.

“Se presentó concretamente el estudio que se hizo y que permitió que Entre Ríos por primera vez en la historia forme parte de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que para nosotros va a ser un punto de inflexión en la historia del desarrollo de la provincia, sin duda”, sostuvo Frigerio ante Elonce.

La importancia de la Hidrovía para Entre Ríos

El gobernador consideró que la ubicación geográfica de Entre Ríos constituye una ventaja estratégica que durante años no fue aprovechada suficientemente para impulsar la actividad económica.

“Nosotros somos una provincia privilegiada en términos de la ubicación geográfica, de los ríos que nos circundan, pero no hemos podido, no hemos sabido aprovechar esas ventajas en términos del desarrollo económico para nuestra provincia”, reconoció.

En ese sentido, afirmó que la incorporación a la Hidrovía Paraná-Paraguay abre nuevas posibilidades para fortalecer el sistema portuario y mejorar las condiciones de transporte de la producción entrerriana.

“Ahora, con la posibilidad de formar parte de la Hidrovía, seguramente eso cambie”, manifestó.

Frigerio sostuvo que la integración provincial al sistema navegable era una decisión necesaria para aprovechar el potencial de los puertos entrerrianos.

“Tiene sentido común que Entre Ríos forme parte de la Hidrovía, de la red troncal de la vía navegable más importante, una de las más importantes del mundo”, expresó.

Los estudios técnicos que permitieron la incorporación

El mandatario explicó que el proceso requirió estudios técnicos y morfológicos destinados a respaldar ante el Gobierno nacional la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía.

Según detalló, el CFI brindó la asistencia necesaria para elaborar esa documentación y presentarla dentro de los plazos establecidos.

“Para formar parte de la Hidrovía fue fundamental también contar con la ayuda del CFI, que nos permitió llevar adelante los estudios técnicos morfológicos que nos requirió el Gobierno nacional precisamente para avalar y justificar que Entre Ríos finalmente, como lo logramos, forme parte de la Hidrovía”, indicó.

Frigerio también cuestionó la falta de desarrollo portuario de años anteriores y consideró que era necesario avanzar con decisiones políticas concretas.

“No desarrollábamos nuestros puertos. Ustedes saben, nuestros puertos languidecían, nadie aprovechaba, nadie sabía cómo aprovechar esa ubicación geográfica y los ríos nuestros”, manifestó.

En ese marco, destacó la articulación con el Gobierno nacional y el acompañamiento técnico del organismo federal.

“La licitación no nos iba a esperar”

Otro de los puntos destacados por el gobernador fue la rapidez con la que debieron completarse los estudios para que Entre Ríos pudiera presentar su documentación durante el proceso de licitación de la Hidrovía.

“Necesitábamos hacerlo con mucha rapidez, necesitábamos presentar todos estos estudios con velocidad porque la licitación no nos iba a esperar”, explicó.

Frigerio señaló que la provincia debía fundamentar técnicamente su incorporación mientras avanzaban los procedimientos nacionales. “El proceso de licitación arrancó y nosotros teníamos que llevar la documentación que justificara la inclusión de Entre Ríos en la Hidrovía”, recordó.

Finalmente, valoró el trabajo conjunto y aseguró que la presentación se realizó dentro de los tiempos necesarios. “Lo pudimos lograr a tiempo. Sin el CFI no lo hubiéramos podido hacer y hoy estamos en las vísperas de un proceso que va a ser, como dije, un punto de inflexión en la historia del desarrollo de nuestra provincia”, afirmó.

Entre Ríos gestionó casi $50.000 millones en créditos del CFI

Durante la presentación, Frigerio también destacó el acompañamiento financiero del Consejo Federal de Inversiones a empresas y emprendimientos entrerrianos.

El gobernador aseguró que Entre Ríos lleva casi 50.000 millones de pesos en créditos solicitados al CFI, y afirmó que es la provincia que más financiamiento logró gestionar a través del organismo.

“Somos la provincia que más créditos ha podido gestionar y eso nos llena de orgullo también porque son créditos que necesita nuestro sector productivo para crecer y para generar empleo”, expresó.

En ese marco, recordó que durante la jornada del martes recorrieron empresas que reciben asistencia crediticia y participaron de un encuentro con mujeres emprendedoras en Concordia.

“Ahí también hay una enorme vocación y compromiso con la cultura del trabajo, del esfuerzo y también con la posibilidad de generar puestos de trabajo genuinos”, destacó.

Asimismo, adelantó que durante este miércoles continuarían las visitas a empresas del departamento Paraná que cuentan con acompañamiento financiero del CFI.

Lamothe destacó un plan integral de infraestructura logística

Por su parte, Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones, explicó que el organismo trabaja junto al Gobierno entrerriano en el diseño de una estrategia logística que contempla distintos medios de transporte y su vinculación con la producción.

“Nosotros fuimos convocados por el gobernador de la provincia a un trabajo de carácter estratégico. El gobernador propuso al CFI encarar ciertos trabajos técnicos para darle soporte a las discusiones que tenían que darse para que Entre Ríos se incorporara a la Hidrovía”, señaló.

Lamothe remarcó que el proyecto no se limita al transporte fluvial, sino que busca analizar de manera conjunta las necesidades de infraestructura de la provincia.

“Estamos viendo una provincia que está encarando una fuerte estimulación a los sectores productivos y que entiende que los sectores productivos son dependientes del sistema logístico en su integralidad”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó la importancia de articular el sistema fluvial, los ferrocarriles, las rutas y los caminos rurales para mejorar las condiciones de producción y comercialización.

Inversiones, financiamiento y desarrollo a largo plazo

El secretario general del CFI explicó que el trabajo conjunto también incluye estudios técnicos y propuestas orientadas a resolver problemas estructurales de la provincia.

“Visto todo eso como una integralidad sistémica, es que nos pide el gobernador permanentemente que acompañemos a la provincia en estudios técnicos, en estudios de carácter propositivo”, afirmó.

Ignacio Lamothe, secretario general del CFI (foto Elonce)

Lamothe señaló que la visita del equipo del CFI a Entre Ríos se extenderá durante dos días e incluirá recorridas por empresas que reciben asistencia del organismo.

“Trabajar los temas de largo plazo, trabajar los temas estructurales, pero también trabajar la asistencia a los que producen, asistencia financiera, asistencia crediticia, asistencia de garantías”, enumeró.

Finalmente, confirmó que la agenda continuará con visitas a establecimientos productivos del departamento Paraná, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer el desarrollo económico provincial.

De esta manera, el Gobierno entrerriano y el CFI avanzan en una estrategia que combina infraestructura portuaria, transporte, planificación logística y financiamiento productivo, con la incorporación a la Hidrovía Paraná-Paraguay como uno de sus principales ejes.