El Niño: anticipan más lluvias y temperaturas muy altas en el Litoral durante el verano

La presencia de El Niño favorece un escenario de lluvias superiores a los valores habituales durante el verano en el noreste argentino y el Litoral. Entre Ríos se encuentra entre las provincias donde el fenómeno suele tener mayor influencia sobre las precipitaciones.

La perspectiva para diciembre, enero y febrero contempla períodos de inestabilidad que pueden alternarse con jornadas de altas temperaturas. Esto no significa que vaya a llover de manera constante ni que desaparezca la posibilidad de episodios de calor intenso.

Según publicó Ámbito, a partir de información del Servicio Meteorológico Nacional, las proyecciones indican una probabilidad muy alta de continuidad del fenómeno durante el trimestre estival. El organismo aclaró que esa tendencia no permite anticipar el tiempo de una semana específica.

Por qué el fenómeno modifica las precipitaciones

El Niño se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial presentan temperaturas superiores a las habituales. Ese calentamiento modifica la circulación atmosférica y los patrones de viento, con efectos en distintas regiones del planeta.

En la Argentina, su influencia suele asociarse con mayores acumulados de lluvias en el noreste y el Litoral. Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires están entre las provincias donde puede manifestarse esa tendencia.

Los efectos no son uniformes en todo el territorio. La distribución y la intensidad de las precipitaciones dependen también de las condiciones atmosféricas de cada período, por lo que un escenario regional más húmedo no implica iguales registros en todas las localidades.

Tormentas y calor durante los meses cálidos

Hacia el final del año, la combinación de humedad y temperaturas propias de la temporada puede favorecer tormentas de distinta intensidad. La presencia de El Niño aumenta la posibilidad de episodios de inestabilidad en las regiones donde tiene mayor incidencia.

Sin embargo, los períodos lluviosos pueden alternarse con días de tiempo estable. La previsión de mayores precipitaciones durante el verano describe el comportamiento esperado para el conjunto de la estación, no una sucesión ininterrumpida de jornadas con mal tiempo.

Tampoco permite descartar jornadas de calor extremo. Las altas temperaturas pueden presentarse aun dentro de un trimestre con acumulados de agua superiores a los promedios históricos.

Qué permiten anticipar los informes estacionales

Los pronósticos estacionales describen tendencias para períodos de varios meses. No establecen las fechas de las próximas lluvias, su duración ni la intensidad de una tormenta en un lugar determinado.

Para conocer esas condiciones, es necesario consultar los pronósticos de corto plazo y las alertas meteorológicas. Esos reportes permiten seguir la evolución de la atmósfera y precisar qué zonas pueden resultar afectadas por cada evento.

Para Entre Ríos y el resto del Litoral, la perspectiva general es de un verano propenso a mayores precipitaciones por la influencia de El Niño. El comportamiento concreto de diciembre, enero y febrero deberá evaluarse con las actualizaciones meteorológicas de las próximas semanas.