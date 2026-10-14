Río Uruguay: prevén un lento descenso, pero la alerta continuará durante los próximos días

La crecida del río Uruguay presenta una tendencia de descenso leve y lento, aunque los niveles de alerta continuarán durante los próximos días. Así lo informó este miércoles 14 de octubre la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), a través de su Secretaría Técnica y el Departamento de Hidrología.

Según los datos comunicados por la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, hasta las 15 horas de este jueves el caudal medio diario evacuado variará entre 16.800 y 16.000 metros cúbicos por segundo. Además, los vertederos de la represa permanecen abiertos.

El organismo indicó que las alturas máximas previstas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los 11,20 y 11,50 metros, respectivamente. En tanto, el nivel del embalse tenderá a ubicarse en 34 metros.

Las alturas del río Uruguay en distintas localidades

El informe hidrológico detalló los niveles registrados durante la jornada en cinco puntos de medición. En Colón, el río alcanzó los 7,21 metros, superando el nivel de alerta establecido en 7,10 metros.

En Paysandú, la altura fue de 6,06 metros, por encima de su nivel de alerta de 4,39 metros. Por su parte, Concepción del Uruguay registró 5,84 metros, también sobre la referencia de alerta de 5,30 metros.

En Fray Bentos, el nivel se ubicó en 2,90 metros, mientras que en Boca del Gualeguaychú alcanzó los 2,88 metros. Ambos registros permanecieron por debajo de sus respectivos umbrales de alerta.

Qué se espera para los próximos días

Desde la CARU señalaron que, debido a los caudales de erogación pronosticados, se espera una disminución progresiva de las alturas aguas abajo de Salto Grande.

No obstante, aclararon que el descenso será lento y las condiciones de alerta persistirán, especialmente en los sectores que actualmente superan los valores de referencia.

El pronóstico está condicionado a la ausencia de precipitaciones imprevistas durante la próxima semana. Si no se producen nuevos eventos de lluvia, los niveles continuarían descendiendo gradualmente.