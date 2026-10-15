El Niño en Misiones: un corte en la Ruta 12 genera costos de casi $300 millones diarios por desvíos

Las inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño en Misiones generan importantes costos económicos por la interrupción del tránsito en la Ruta Nacional 12. El corte del puente sobre el arroyo Piray Guazú, en Eldorado, obliga a realizar un desvío de 180 kilómetros adicionales que podría representar un gasto cercano a los $300 millones diarios en combustible.

La situación afecta al transporte de cargas, empresas y particulares que utilizan este corredor del norte provincial. El recorrido alternativo pasa por Dos de Mayo y San Pedro, lo que incrementa las distancias y los tiempos de viaje.

Uno de los ejemplos es el trayecto entre El Alcázar y Eldorado, que normalmente demanda unos 50 kilómetros. Con el desvío, la distancia aumenta a 230 kilómetros, según publicó Misiones online.

Cuánto cuesta el desvío por la Ruta 12

Según datos de Vialidad Nacional citados en el cálculo, por el corredor circulan aproximadamente 5.000 vehículos diarios, de los cuales el 25% corresponde a camiones pesados.

La estimación contempla 1.250 camiones y 3.750 vehículos livianos, con un recorrido adicional de 180 kilómetros por unidad.

Para calcular el gasto se utilizaron consumos promedio de siete litros cada 100 kilómetros para automóviles y 35 litros para camiones, con precios de referencia de $2.300 por litro de nafta y $2.400 de gasoil.

Bajo esos supuestos, el costo adicional ronda los $298 millones diarios, únicamente por el combustible necesario para completar el desvío.

Se trata de una proyección teórica que supone que todos los vehículos considerados utilizan el recorrido alternativo, no de pérdidas económicas efectivamente comprobadas.

Puente "Banana" sobre el arroyo Piray Guazú, minutos antes de su clausura (fuente Misiones online)

Los camiones, entre los más perjudicados

El transporte de cargas concentra la mayor parte del gasto adicional debido a su consumo de combustible.

Cada camión necesita aproximadamente 63 litros extra de gasoil para recorrer los 180 kilómetros adicionales, lo que representa un desembolso de $151.200 por viaje.

En el caso de los automóviles, el consumo adicional estimado es de 12,6 litros de nafta, equivalentes a $28.980 por vehículo.

A estos gastos se suman el desgaste mecánico, las horas de conducción, las demoras y las posibles dificultades para cumplir con las entregas.

Los sectores forestal, agropecuario, comercial y de distribución de mercaderías se encuentran entre las actividades que podrían verse afectadas por las mayores distancias.

Las pérdidas podrían superar los $2.000 millones semanales

Si las condiciones de tránsito y los desvíos se mantienen durante siete días, el gasto adicional en combustible podría superar los $2.000 millones.

Sin embargo, para determinar las pérdidas reales sería necesario conocer cuántos vehículos utilizaron efectivamente el recorrido alternativo y durante cuánto tiempo permaneció interrumpida la circulación.

El impacto económico también incluye posibles daños en rutas, puentes y alcantarillas, además de las dificultades que enfrentan los habitantes para trasladarse por trabajo, salud o educación.

De esta manera, la emergencia hídrica en Misiones no solo afecta la infraestructura vial, sino también los costos del transporte y el funcionamiento de las actividades productivas.