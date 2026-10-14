La Paz refuerza la prevención ante la crecida del Paraná y mantiene su actividad turística

Crecida del Paraná en La Paz: el municipio refuerza la prevención.

La crecida del río Paraná en La Paz mantiene en alerta a las autoridades municipales, que intensificaron las tareas preventivas ante la posibilidad de que el nivel alcance los siete metros hacia fines de octubre. El intendente Walter Martin explicó a Elonce que unas 50 a 60 viviendas están ubicadas en sectores vulnerables y que alrededor de 40 familias podrían necesitar evacuarse.

"El río actualmente está en 4,90 metros, está llegando al muelle bajo de La Paz", señaló el jefe comunal. Según indicó, las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) contemplan un incremento importante durante las próximas semanas, aunque su evolución dependerá de las lluvias y los caudales provenientes de la cuenca alta.

Martín precisó que el nivel de alerta en la ciudad es de 5,80 metros y el de evacuación se ubica alrededor de 6,20 metros. "Posiblemente llegue hasta 7 metros", advirtió, al señalar que el municipio ya mantiene contacto con los vecinos de las zonas inundables para organizar posibles traslados.

Walter Martín, intendente de La Paz (Elonce)

Limpieza de arroyos y trabajos de prevención

Desde hace dos meses, la Municipalidad trabaja junto a la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos en la limpieza de la desembocadura del arroyo Cabayú Cuatiá. Además, se incorporó maquinaria para despejar el cauce del arroyo Los Paraísos y facilitar el escurrimiento del agua.

El intendente explicó que la preocupación no se limita al avance del Paraná, sino también a las precipitaciones intensas. Recordó que durante la creciente de 2016 se registraron aproximadamente 300 milímetros de lluvia en una jornada, lo que provocó anegamientos en sectores próximos a los arroyos.

Actualmente, también se construyen caminos de salida con bolsas de arena en zonas ribereñas. Estas intervenciones buscan garantizar que los habitantes puedan desplazarse hacia lugares seguros si el agua alcanza sus viviendas.

Asistencia a vecinos y continuidad del turismo

Martín aseguró que el municipio mantiene comunicación con las familias expuestas y colabora con el traslado preventivo de muebles y pertenencias. "El río Paraná nos da 15 días a 20 días, nos da tiempo", expresó, al destacar la importancia de anticipar las evacuaciones.

También indicó que existen espacios municipales disponibles para alojar personas, aunque se prioriza que quienes deban abandonar sus hogares puedan trasladarse a viviendas de familiares. Solicitó a los residentes de áreas inundables comunicarse con Defensa Civil o la Municipalidad.

Respecto de la temporada turística, sostuvo que las playas conservarían sectores utilizables debido a su pendiente natural. "El parador sigue funcionando", afirmó, y aseguró que las actividades de canotaje y aguas abiertas podrán continuar, con las adaptaciones necesarias según la altura del río.