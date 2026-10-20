Dos jóvenes ingresaron a una casa en llamas y rescataron a dos ancianas

Dos mujeres de 82 y 83 años fueron rescatadas del incendio de una vivienda en la ciudad de Victoria. Los jóvenes se percataron del humo, ingresaron al inmueble y lograron sacarlas antes de que avanzaran las llamas.
Dos jóvenes rescataron a dos adultas mayores de 82 y 83 años del incendio de una vivienda ubicada en el barrio CGT de la ciudad de Victoria, durante la mañana del domingo. El hecho ocurrió alrededor de las 8, en una propiedad ubicada sobre cortada Los Sauces, entre las calles Bartoloni y Laprida. Las mujeres fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica.
Los rescatistas fueron identificados como Juan Diego Medrano y Walter Ramírez, quienes se encontraban en la zona de la costanera, cerca de la Colina de la Virgen, cuando observaron una importante columna de humo que provenía del barrio.
Ante esa situación, se acercaron al lugar para determinar qué ocurría. Inicialmente, creyeron que el humo provenía de la Escuela N.º 25 Fragata Sarmiento, pero al llegar comprobaron que se trataba de un incendio en una vivienda.
Cómo fue el rescate de las dos mujeres
Al advertir el incendio, los hombres comenzaron a tocar bocina y gritar para alertar a los vecinos. En ese momento, observaron a una mujer que intentaba salir de la propiedad y se acercaron para ayudarla.
Tras ponerla a salvo, la mujer les advirtió que otra persona permanecía dentro de la casa. Los vecinos volvieron a ingresar y encontraron a la segunda adulta mayor, quien tenía dificultades para caminar.
Pese a la presencia de humo, lograron asistirla y trasladarla hasta el exterior del inmueble. Posteriormente, realizaron un nuevo ingreso para comprobar que no quedaran otras personas en la vivienda.
Según se informó, el fuego se había iniciado en una de las habitaciones y comenzaba a extenderse hacia otros sectores de la propiedad, incluida la cocina.
Personal de Bomberos acudió al lugar y realizó las tareas necesarias para controlar el incendio, enfriar los sectores afectados y establecer las circunstancias en las que se originaron las llamas.
De acuerdo con lo manifestado por las propietarias, el incendio podría haberse iniciado a raíz de un cortocircuito en una de las habitaciones, aunque las causas deberán determinarse mediante las pericias correspondientes.
Las dos mujeres recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Dr. Fermín Salaberry, donde quedaron sujetas a una evaluación médica para determinar su estado de salud, según informaron medios de Victoria.
Por su parte, Medrano y Ramírez rechazaron ser examinados por los profesionales de salud y se retiraron una vez finalizado el procedimiento.