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Sociedad Iba de Corrientes a Buenos Aires

Camionero circulaba de Corrientes a Buenos Aires con una alcoholemia de 2,65 g/l

El hecho ocurrió durante un control de rutina en la Autopista Panamericana. Mientras esperaba el resultado del test, el conductor anticipó: "No va a dar cero".

20 de Octubre de 2026
El camionero iba de Corrientes a Buenos Aires
El camionero iba de Corrientes a Buenos Aires

El hecho ocurrió durante un control de rutina en la Autopista Panamericana. Mientras esperaba el resultado del test, el conductor anticipó: "No va a dar cero".

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó días atrás a un camionero que circulaba con una alcoholemia positiva de 2,65 g/l. El hecho ocurrió durante un control de rutina al transporte pesado en la Autopista Panamericana. Mientras esperaba el resultado del test, el conductor anticipó: "No va a dar cero".

 

El hombre, de 40 años, también reconoció que había iniciado su viaje en Corrientes. Tras el resultado, se le impidió continuar conduciendo y se expone a una multa superior a los 2 millones de pesos y a una suspensión de la licencia de hasta 18 meses.

 

El caso se registró durante un operativo en el que la ANSV fiscalizó a 780 conductores de vehículos pesados sobre la Panamericana.

 

Los controles buscan verificar que los camioneros y conductores de colectivos de traslado de pasajeros circulen con la documentación en regla, sin alcohol en sangre y respetando el uso obligatorio del carril derecho.

En total, 94 conductores profesionales fueron sancionados por distintas infracciones, entre ellas circular con la patente adulterada, no respetar el carril correspondiente, utilizar el celular al volante y no llevar puesto el cinturón de seguridad.

 

La fiscalización del transporte pesado es clave para detectar conductas de riesgo y prevenir siniestros viales graves en las rutas y autopistas del país.

 

Temas:

Agencia Nacional de Seguridad Vial Alcohol alcoholemia positiva autopista Panamericana camionero
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