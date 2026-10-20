Aplicaron la eutanasia a un caballo con tétanos en Concepción del Uruguay

Un caballo que padecía tétanos fue eutanasiado este lunes en el Parque de la Ciudad de Concepción del Uruguay, luego de que vecinos alertaran sobre su grave estado de salud. El animal no podía movilizarse y fue asistido por personal municipal de Zoonosis y una veterinaria policial, quienes intervinieron tras un procedimiento iniciado por la Policía.

Según el parte oficial, la eutanasia se practicó a las 17:30, después de constatarse el cuadro que atravesaba el equino. Horas antes, un vecino había denunciado que el caballo se encontraba agonizando y reclamó la intervención de las autoridades.

El episodio ocurrió en el Parque de la Ciudad, ubicado en la intersección de calle Justo José de Urquiza y avenida Tavella, y según publicó La Pirámide generó preocupación por las condiciones en las que se encontraba el animal.

La Policía intervino tras recibir un aviso

De acuerdo con la información oficial, efectivos de la comisaría primera acudieron al predio alrededor de las 14:25, luego de recibir una comunicación sobre la presencia de un caballo que no podía desplazarse.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con un joven de 27 años, domiciliado en el barrio 100 Viviendas, quien manifestó ser el propietario del equino.

El hombre indicó que el caballo tenía cuatro años, contaba con un chip de identificación de Zoonosis Municipal y atravesaba un cuadro de salud complejo.

Ante la situación, los policías dieron intervención a la Fiscalía Auxiliar en turno y se comunicaron con el área municipal de Zoonosis para coordinar la asistencia correspondiente.

Un vecino había denunciado que el animal estaba agonizando

Antes de conocerse el parte oficial, un vecino se había comunicado con un medio local para advertir sobre el estado crítico del caballo.

En su relato, aseguró que el equino, de pelaje marrón, se encontraba en muy malas condiciones desde las primeras horas del día y manifestó preocupación porque, según su percepción, no estaba recibiendo asistencia.

La persona indicó que había observado al animal en el sector del Parque de la Ciudad, cerca del lago, y pidió que se tomaran medidas para atenderlo.

El testimonio fue recibido alrededor de las 16:20, aunque el parte policial posteriormente precisó que la intervención de los efectivos había comenzado a las 14:25.

De esta manera, la información oficial confirmó que ya se habían iniciado actuaciones policiales y gestiones con los organismos competentes durante la tarde.

Denunciaron amenazas y mencionaron otro caballo muerto

El vecino también planteó otras situaciones que, hasta el momento, no cuentan con confirmación oficial.

Según manifestó, sería el segundo caballo que muere en el Parque de la Ciudad, por lo que reclamó que se investiguen las circunstancias y se determinen posibles responsabilidades.

Además, sostuvo que él y otras personas debieron retirarse del lugar debido a presuntas amenazas, lo que les impidió obtener fotografías del animal.