Hospitalizaron a joven que chocó su moto contra un ciervo sobre Ruta 18

Motociclista chocó contra un ciervo en la Ruta 18

Un motociclista chocó contra un ciervo en la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 202, mientras circulaba desde la localidad de Jubileo hacia la ciudad de San Salvador. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió lesiones leves y debió recibir asistencia médica.

El accidente de tránsito ocurrió el domingo, alrededor de las 23:10, cuando el animal se cruzó sobre la calzada y fue embestido por la motocicleta.

Tras recibir el aviso, personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental San Salvador acudió al lugar para intervenir en el siniestro.

Según informó la Policía, el conductor es un hombre mayor de edad que se desplazaba por la Ruta Nacional 18 cuando se produjo el choque con el ciervo.

A raíz del impacto, fue necesaria la intervención de una ambulancia, que trasladó al motociclista hasta el Hospital San Miguel de San Salvador.

En el establecimiento sanitario, el hombre recibió atención médica y fue evaluado por los profesionales de salud. Posteriormente, las autoridades confirmaron que presentaba únicamente lesiones de carácter leve.

El informe policial no precisó la identidad ni la edad del conductor, tampoco brindó detalles sobre los daños materiales ocasionados a la motocicleta o el estado del animal.

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