Cinco allanamientos en Concordia: secuestraron 420 envoltorios de cocaína y detuvieron a tres personas

La Policía realizó cinco allanamientos simultáneos en Concordia, donde secuestró 420 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Como resultado de los operativos, tres personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Drogas Peligrosas Concordia, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, que regula la persecución del narcomenudeo en Entre Ríos.

Las medidas judiciales se concretaron el sábado 17 de octubre, entre las 19 y las 23.12, por disposición del Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo del juez Francisco R. Ledesma, con intervención de la Unidad Fiscal competente.

Qué secuestraron durante los allanamientos

Durante los operativos, los efectivos incautaron 420 envoltorios de cocaína preparados para su presunta comercialización, además de otros envoltorios que contenían la misma sustancia.

También secuestraron aproximadamente un millón de pesos en efectivo, teléfonos celulares y distintos elementos considerados de interés para la investigación.

Como consecuencia de los procedimientos, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes en la causa.

Un operativo con apoyo de otras jefaturas departamentales

El despliegue contó con la colaboración de las divisiones Drogas Peligrosas y Guardias Especiales de las jefaturas departamentales de Villaguay, Tala, San Salvador y Uruguay.

La participación de los distintos equipos permitió concretar las cinco medidas judiciales de manera coordinada y simultánea en diferentes sectores de Concordia.

Desde la fuerza destacaron que los resultados fueron producto de la investigación policial y del trabajo conjunto con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

La Policía de Entre Ríos informó que continuará con las tareas de investigación y los operativos destinados a combatir la venta ilegal de estupefacientes en la provincia.