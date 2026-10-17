Gualeguaychú: iba a pagar impuestos, extravió un millón de pesos y la policía recuperó el dinero

La Policía recuperó un millón de pesos en efectivo en Gualeguaychú, en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia de un hombre de 44 años que había extraviado $1.200.000 mientras realizaba un pago de impuestos en la Municipalidad.

Según informó la Policía, el hombre advirtió que le faltaba el dinero que llevaba en el bolsillo de su campera y presumió que se le había caído sin que lo notara mientras efectuaba el trámite en el edificio municipal.

Imagen de archivo

A partir de la denuncia, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó distintas tareas para esclarecer lo sucedido e identificar a las personas que habrían encontrado el dinero dentro del mismo inmueble.

Allanamiento y secuestro de dinero en efectivo

Como resultado de las averiguaciones, se avanzó con las medidas judiciales correspondientes. Durante la noche del viernes, personal de Comisaría Primera llevó adelante un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en calle Pitter al 1200 aproximadamente.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 50 billetes de $20.000, por un total de $1.000.000 en efectivo. La medida se concretó en el marco de la investigación por el dinero extraviado en la Municipalidad de Gualeguaychú.

La investigación continúa

De acuerdo con la información policial, las tareas investigativas permitieron identificar a las personas que habrían encontrado el dinero dentro del edificio municipal y avanzar con la intervención judicial.

Las actuaciones continúan bajo la intervención de las autoridades judiciales competentes para determinar las circunstancias del hecho.