Hallaron al joven repartidor de agua desaparecido en Paraná y fue trasladado al hospital

El repartidor de agua desaparecido en Paraná, Franco Andrés López, de 28 años, fue encontrado este sábado por personal policial, luego de permanecer sin contacto con su familia desde el jueves. El joven fue localizado en la zona de calles Martín Zapata y Gervasio Méndez y posteriormente trasladado a un hospital para su evaluación médica.

El procedimiento comenzó cuando un ciudadano llamó al servicio de emergencias 911 para informar que había visto a una persona con características similares a las del trabajador en inmediaciones de Churruarín y Ayacucho. Según indicó, caminaba hacia el sector donde se encuentra el galpón de Flecha Bus.

A partir del aviso, efectivos de la Comisaría Cuarta realizaron un recorrido y lograron encontrar a López, quien vestía ropa de trabajo: una remera gris y un pantalón oscuro. Posteriormente, su madre se presentó en el lugar y pudo reencontrarse con él.

Qué manifestó el joven tras ser encontrado

De acuerdo con el comunicado policial, López explicó que se había alejado de su familia debido a episodios de ansiedad. También manifestó que se encontraba bien de salud, aunque presentaba dolores en distintas partes del cuerpo.

Desde el Hospital Escuela de Salud Mental informaron que el joven ingresó consciente y con dolencias físicas. Por ese motivo, se dispuso que fuera examinado clínicamente y evaluado por profesionales del área de Salud Mental.

Asimismo, la fiscal interviniente ordenó que López fuera trasladado junto a su madre a Pericias Médicas. Allí, la doctora Protti determinó su derivación al Hospital San Martín de Paraná para continuar con la atención correspondiente.

Habían encontrado su camioneta abandonada

Horas antes de su localización, la Policía había encontrado la camioneta que utilizaba para trabajar. Se trataba de una Toyota Hilux blanca, cabina simple, que estaba estacionada en calle Julio Roca al 114, con las llaves colocadas.

El vehículo fue hallado durante la mañana del sábado, en jurisdicción de la Comisaría Cuarta, con intervención de personal de la División 911. Sin embargo, el trabajador no se encontraba en el lugar.

Fuentes policiales habían confirmado a Elonce que la camioneta fue recuperada, mientras continuaban las tareas para establecer su paradero. Finalmente, el llamado de un vecino permitió localizar al joven y poner fin a la búsqueda.