Encontraron abandonada la camioneta del repartidor de agua desaparecido en Paraná, pero aún no hay noticias del joven

La Policía encontró abandonada en Paraná la camioneta que utilizaba Franco Andrés López, el repartidor de agua de 28 años cuyo paradero se desconoce desde el jueves. El vehículo fue localizado en calle Julio Roca al 114, con las llaves colocadas, pero el trabajador no se encontraba en el lugar.

El hallazgo se produjo en jurisdicción de la comisaría cuarta, con intervención de personal de la División 911. Se trata de una Toyota Hilux blanca, cabina simple, que había sido difundida en redes sociales como parte de la búsqueda del joven.

Fuentes policiales confirmaron a Elonce que el vehículo fue recuperado y que la búsqueda de López continúa durante este sábado, ya que hasta el momento no se logró establecer su paradero.

Cómo encontraron la camioneta

De acuerdo con el informe policial, los efectivos localizaron la camioneta en calle Julio Roca al 114, donde permanecía estacionada y aparentemente abandonada.

Al acercarse al vehículo, constataron que tenía las llaves colocadas y que no había personas en su interior.

La camioneta había sido denunciada por su propietaria y su búsqueda se había difundido mediante publicaciones en redes sociales, luego de que el repartidor no regresara a su trabajo.

El procedimiento fue registrado como vehículo recuperado, secuestro y retención indebida, según la información policial.

El hallazgo constituye un dato relevante para la investigación, aunque todavía no permitió determinar dónde se encuentra el joven.

Qué se sabe de la desaparición de Franco Andrés López

Franco Andrés López, de 28 años, trabaja como repartidor de agua para una empresa distribuidora de Paraná. Según la denuncia presentada por su pareja en la comisaría decimosegunda, el trabajador salió de su domicilio el jueves, alrededor de las 7:30, para comenzar su jornada laboral.

Durante el día realizó entregas en distintos sectores de la ciudad y, aproximadamente a las 17:30, pasó por la casa de su madre para utilizar el baño. Posteriormente, continuó su recorrido hacia barrio San Agustín, donde tenía previsto finalizar la distribución de pedidos.

Sin embargo, no regresó a su domicilio ni a su lugar de trabajo, por lo que su pareja radicó la denuncia durante la noche.

Franco Andrés López (archivo Elonce)

Fuentes policiales indicaron a Elonce que, de acuerdo con los antecedentes aportados, no sería la primera vez que López se ausenta de su entorno habitual durante varios días. No obstante, aclararon que esta circunstancia no modifica las actuaciones destinadas a establecer su ubicación.

Con la camioneta recuperada, los investigadores continúan las tareas para localizar al trabajador y esclarecer las circunstancias en las que se produjo su ausencia.

Hasta este sábado, no se había informado oficialmente que el joven hubiera sido encontrado.

Cómo identificar al joven buscado

Franco Andrés López mide aproximadamente entre 1,70 y 1,75 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y cabello oscuro. Tiene tatuajes en ambos antebrazos y en las piernas. Al momento de su desaparición vestía una remera gris con las iniciales de la marca Rolfi y un pantalón cargo negro de la misma marca.

Las publicaciones difundidas durante la búsqueda también mencionaron la zona de la Escuela ENET Nº 1 como una referencia vinculada con el caso.

Se solicita a quienes puedan aportar información sobre el paradero de Franco Andrés López que se comuniquen con el 911.

Se recordará que Franco estuvo involucrado en febrero de este año en el caso de una perrita atropellada en el centro de Paraná. En diálogo con Elonce, aseguró que el animal, llamado Malena, había sido suyo, pero que debió entregarlo a otra persona por problemas de salud de su hijo. Sin embargo, la perrita escapó de su nuevo hogar y regresó a buscarlo.

Según explicó, el accidente ocurrió cuando Malena comenzó a seguir su vehículo en inmediaciones de Casa de Gobierno. El animal se habría asustado por el ruido de una motocicleta y se cruzó delante de la camioneta, por lo que no logró frenar a tiempo.

Franco reconoció que se retiró del lugar, pero sostuvo que lo hizo porque se puso nervioso ante los gritos y las reacciones de quienes presenciaron el episodio. Posteriormente, intentó comunicarse con la rescatista para hacerse cargo de los gastos veterinarios, aunque aseguró que no obtuvo respuesta.