Buscan a un repartidor de agua que está desaparecido: circulaba en la camioneta de la distribuidora

Un repartidor de agua desapareció el jueves en Paraná mientras trabajaba. Su pareja denunció el hecho. Circulaba en una camioneta Toyota Hilux blanca de la empresa.
Un repartidor de agua de 23 años está siendo buscado en Paraná luego de que se perdiera contacto con él durante la tarde del jueves, mientras realizaba entregas para una empresa distribuidora. El trabajador se movilizaba en una camioneta Toyota Hilux blanca, propiedad de la firma, y no regresó a su domicilio ni a su lugar de trabajo.
Según la información aportada a Elonce, su pareja radicó la denuncia durante la noche en la Comisaría 12ª, luego de que el joven no regresara y se desconociera su paradero.
De acuerdo con los datos consignados en la denuncia, el trabajador había salido de su domicilio alrededor de las 7:30 para cumplir con su jornada laboral. Posteriormente, a las 17:30, pasó por la vivienda de su madre para utilizar el baño y luego continuó su recorrido hacia barrio San Agustín, donde tenía previsto finalizar la entrega de pedidos de agua.
Buscan al trabajador y a la camioneta de reparto
El joven se desplazaba en una Toyota Hilux modelo 2022, de color blanco, cabina simple y dominio AF308VZ, perteneciente a la empresa distribuidora. El vehículo transportaba bidones de agua de la marca Alura.
Las publicaciones difundidas para colaborar con su localización mencionaron la zona de la Escuela ENET Nº 1, en Paraná, como una de las referencias vinculadas con la búsqueda.
Asimismo, se indicó que el trabajador vestía una chomba roja y un pantalón cargo negro al momento de su desaparición, características que podrían facilitar su identificación.
Se solicita a cualquier persona que haya visto al trabajador o a la Toyota Hilux blanca, que aporte información a través del 911, con el objetivo de contribuir a su localización.