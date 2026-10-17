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Concordia: manejaba haciendo maniobras peligrosas, estacionó a contramano y dio positivo en alcoholemia

Un hombre de 41 años fue interceptado este sábado por la mañana en la zona de calles Presidente Illia y avenida Monseñor Tavella. El test arrojó 1,86 gramos de alcohol por litro de sangre. Le retuvieron el vehículo y le labraron un acta de infracción.

17 de Octubre de 2026
La prueba arrojó 1,86 gramos de alcohol por litro de sangre
La prueba arrojó 1,86 gramos de alcohol por litro de sangre

Un hombre de 41 años fue interceptado este sábado por la mañana en la zona de calles Presidente Illia y avenida Monseñor Tavella. El test arrojó 1,86 gramos de alcohol por litro de sangre. Le retuvieron el vehículo y le labraron un acta de infracción.

Un conductor de 41 años fue interceptado este sábado por la mañana en Concordia, luego de que personal policial advirtiera que circulaba realizando maniobras peligrosas y que posteriormente estacionó a contramano.

 

El procedimiento se realizó alrededor de las 8.30, en inmediaciones de calles Presidente Illia y avenida Monseñor Tavella, con intervención de efectivos de la comisaría cuarta.

El test de alcoholemia dio positivo

 

Tras detener la marcha del vehículo, los policías solicitaron la intervención del personal de Tránsito Municipal para realizar el correspondiente control de alcoholemia.

 

La prueba arrojó un resultado de 1,86 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes por la infracción detectada.

Retuvieron el auto y trasladaron al conductor

 

El automóvil involucrado era un Volkswagen Gol Trend gris, cuya retención fue dispuesta en el marco del procedimiento.

 

En tanto, el conductor fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia para establecer correctamente su identidad.

 

Además, las autoridades labraron un acta de infracción por incumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, mientras se completaban las actuaciones administrativas.

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