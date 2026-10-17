Concepción del Uruguay: denunció un ataque a tiros en su casa pero lo atribuye a una confusión de dirección

Los disparos provocaron roturas en una ventana de la casa

Un vecino de Concepción del Uruguay denunció un ataque con arma de fuego contra su domicilio durante la noche del viernes 16 de octubre, entre las 22.30 y las 23. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en calle Contador Rubinsky al 1300, donde se registraron daños materiales.

Según el relato del damnificado, los disparos provocaron roturas en una ventana de la casa y en el parabrisas de un vehículo. El hombre aseguró que realizó la denuncia correspondiente y solicitó que se esclarezcan las circunstancias del hecho.

Pidió que se aclare una posible equivocación de dirección

El vecino manifestó que no mantiene conflictos ni deudas con otras personas y planteó la posibilidad de que el ataque se haya producido por una equivocación de dirección.

“Convivo con mi señora y dos criaturas. Quiero que salga a la luz que no tengo conflictos con nadie, quiero vivir tranquilo”, expresó.

Además, manifestó su preocupación por lo sucedido y pidió que se investigue el episodio para determinar quiénes fueron los responsables y por qué se produjo el ataque.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre personas identificadas o detenidas en relación con el hecho.