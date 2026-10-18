Una moto intentó doblar y desató un choque de tres vehículos en Concordia: tres hospitalizados

Un accidente que involucró a dos motocicletas y una camioneta se registró este domingo, alrededor de las 10, en inmediaciones de Presidente Illia y Diamante, en Concordia. Las tres personas que viajaban en las motos fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Masvernat.

Del siniestro participaron una Rouser NS200, en la que circulaban un hombre y un acompañante; una Zanella ZB de 110 centímetros cúbicos, conducida por una mujer; y una Nissan Frontier al mando de un hombre de 61 años.

Según informó la Policía, personal de la Comisaría Cuarta intervino en el lugar. Las circunstancias del choque permanecen bajo investigación y, al momento del parte, se aguardaba conocer el carácter de las lesiones.

Cómo se produjo el choque

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la conductora de la Zanella transitaba por Presidente Illia de oeste a este. Al llegar a Diamante, intentó girar hacia el norte.

En esa maniobra se produjo la colisión con la Rouser NS200, que circulaba en el mismo sentido. El impacto provocó la caída de quienes viajaban en las motocicletas.

La Rouser continuó deslizándose sobre la calzada hasta impactar contra la Nissan Frontier. La camioneta se encontraba sobre Presidente Illia, en el carril contrario, con orientación de este a oeste.

Trasladaron a los ocupantes de las motos

El conductor de la Frontier aguardaba el semáforo cuando su vehículo fue alcanzado por la motocicleta. El accidente generó la intervención policial y sanitaria en esa intersección de Concordia.

Las ambulancias trasladaron al conductor de la Rouser, a su acompañante y a la mujer que manejaba la Zanella. Los tres fueron derivados al Hospital Masvernat para recibir atención médica.

En el lugar también trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó las diligencias correspondientes. La investigación busca establecer las circunstancias del accidente ocurrido en Concordia, mientras se espera el informe médico de las personas trasladadas.