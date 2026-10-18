Esperaba el colectivo en Paraná, le robaron la mochila y detuvieron al sospechoso

Una mujer sufrió el robo de su mochila mientras esperaba el colectivo en la esquina de Don Bosco y Ramos, en Paraná. El sospechoso fue localizado después de una búsqueda policial y quedó detenido por disposición de la Fiscalía.

El hombre escapó del lugar tras el arrebato. La revisión de las cámaras de videovigilancia permitió reconstruir el recorrido que realizó y orientar la búsqueda hacia el barrio 1° de Julio.

Según la información policial, el sospechoso vestía un buzo camuflado. En las imágenes se lo observó huir por Suipacha en dirección a Don Bosco y continuar luego hacia Pringles.

Las cámaras permitieron seguir la huida

El seguimiento mostró que el hombre ingresó al primer pasillo del barrio 1° de Julio. A partir de esa referencia, los efectivos realizaron un rastrillaje para intentar localizarlo.

Un móvil policial lo encontró en la zona del arroyo. Durante la intervención, hallaron en su poder elementos pertenecientes a la mujer que había sido abordada mientras esperaba el colectivo.

Ese hallazgo fue informado al fiscal de turno, junto con las circunstancias del arrebato ocurrido en Paraná y los datos obtenidos mediante las cámaras.

Quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales

La Fiscalía dispuso la detención del sospechoso. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado.

La Policía informó que las pertenencias recuperadas serán restituidas a su propietaria una vez que formalice la denuncia correspondiente.

La intervención permitió localizar al sospechoso y recuperar objetos de la víctima del robo en la parada de colectivo de Paraná. La información suministrada no precisa si entre los elementos encontrados estaba la mochila.